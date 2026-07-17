В Сумской области погиб дважды мобилизованный боевик ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащий ВСУ Богдан Кириенко, который вернулся на Украину в результате обмена пленными и был вновь мобилизован, погиб в Сумской области.
- Изначально он служил в подразделении по охране Чернобыльской АЭС, а затем был переведен в одно из штурмовых подразделений ВСУ.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Богдан Кириенко, который вернулся на Украину в результате обмена пленными и впоследствии был вновь мобилизован, погиб в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Сумской области ликвидирован некий 26-летний сержант Богдан Кириенко. Отличительной особенностью стала его повторная мобилизация в ВСУ после обмена из российского плена", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что изначально Кириенко проходил службу в подразделении, обеспечивавшем охрану Чернобыльской АЭС, однако затем был переведен в одно из штурмовых подразделений ВСУ.
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