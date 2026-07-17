В Сумской области погиб дважды мобилизованный боевик ВСУ

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Богдан Кириенко, который вернулся на Украину в результате обмена пленными и впоследствии был вновь мобилизован, погиб в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Он добавил, что изначально Кириенко проходил службу в подразделении, обеспечивавшем охрану Чернобыльской АЭС, однако затем был переведен в одно из штурмовых подразделений ВСУ.