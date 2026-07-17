В Запорожской области две женщины пострадали при атаке ВСУ на дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали многоквартирный дом в Васильевке Запорожской области.
- Ранены две женщины, квартиры получили значительные повреждения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали многоквартирный дом в Васильевке Запорожской области, ранены две женщины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В самом центре Васильевки БПЛА противника атаковал многоквартирный дом. Госпитализированы женщины 1985 и 1944 годов рождения. Квартиры получили значительные повреждения" - написал он в своем канале на платформе "Макс".
На месте работают оперативные службы.
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