Политик осудил страны Европы за бездействие и готовность закрыть глаза, когда Киев нарушает общепринятые нормы.

Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб 15 июля в Энергодаре в результате атаки украинского БПЛА на легковой автомобиль. Вместе с ним умер водитель, еще один работник станции пострадал.