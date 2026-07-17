Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запад играет с огнем, замалчивая убийство главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
- Политик осудил страны Европы за бездействие и готовность закрыть глаза, когда Киев нарушает общепринятые нормы.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Запад играет с огнем, замалчивая убийство главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Об этом не сообщают зарубежные СМИ, ведь правда всегда неудобна. Владимиру Зеленскому постоянно позволяют игнорировать международное право и подвергать всю Европу опасности ядерной катастрофы. При этом мы слышим только о том, что ему выделяют все больше денег и оружия", — написал он в соцсети X.
Политик осудил страны Европы за бездействие и готовность закрыть глаза, когда Киев нарушает общепринятые нормы.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб 15 июля в Энергодаре в результате атаки украинского БПЛА на легковой автомобиль. Вместе с ним умер водитель, еще один работник станции пострадал.
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев назвал произошедшее терактом, подчеркнув, что это стало возможным из-за прямого поощрения преступного киевского режима Западом.