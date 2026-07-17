Попавший в плен наемник из Колумбии рассказал, как прибыл на Украину

Краткий пересказ от РИА ИИ Наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас, воевавший в рядах ВСУ, попал в плен на купянском участке фронта.

Он рассказал, что прибыл на Украину транзитом через Панаму, Турцию и Молдавию.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Попавший в плен на купянском участке фронта наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас, воевавший в рядах ВСУ, рассказал, что прибыл на Украину транзитом через Турцию и Молдавию.

Видео беседы с пленным оказалось в распоряжении РИА Новости.

"Мой позывной Маршал. На меня вышел военнослужащий, известный под псевдонимом Эль Индио. Я начал с ним общаться через WhatsApp*. И он сообщает, что прибыл в отель в Боготе. Где вручил мне паспорт и билеты на Украину", - рассказал колумбиец.

Он уточнил, что ему забронировали билеты на апрель и первую страну, в которую он прибыл по пути на Украину, была Панама.

"Мой маршрут пролегал из Боготы в Панаму, из Панамы в Турцию, а из Турции в Молдавию, где нас забирали для наземной поездки на Украину. В город Тернополь", - пояснил наемник.

В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.

Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.