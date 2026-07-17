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Попавший в плен наемник из Колумбии рассказал, как прибыл на Украину - РИА Новости, 17.07.2026
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19:33 17.07.2026 (обновлено: 21:26 17.07.2026)
Попавший в плен наемник из Колумбии рассказал, как прибыл на Украину

Пленный Варгас: маршрут на Украину пролегал через Турцию и Молдавию

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас, воевавший в рядах ВСУ, попал в плен на купянском участке фронта.
  • Он рассказал, что прибыл на Украину транзитом через Панаму, Турцию и Молдавию.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Попавший в плен на купянском участке фронта наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас, воевавший в рядах ВСУ, рассказал, что прибыл на Украину транзитом через Турцию и Молдавию.
Видео беседы с пленным оказалось в распоряжении РИА Новости.
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"Мой позывной Маршал. На меня вышел военнослужащий, известный под псевдонимом Эль Индио. Я начал с ним общаться через WhatsApp*. И он сообщает, что прибыл в отель в Боготе. Где вручил мне паспорт и билеты на Украину", - рассказал колумбиец.
Он уточнил, что ему забронировали билеты на апрель и первую страну, в которую он прибыл по пути на Украину, была Панама.
"Мой маршрут пролегал из Боготы в Панаму, из Панамы в Турцию, а из Турции в Молдавию, где нас забирали для наземной поездки на Украину. В город Тернополь", - пояснил наемник.
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
* Принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская.
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