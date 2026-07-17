ВСУ атаковали Энергодар и Мелитополь

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ атаковали города Энергодар и Мелитополь в Запорожской области.

В Энергодаре под удар попали два легковых автомобиля, а в Мелитополе поврежден жилой дом, при этом пострадавших нет.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали города Энергодар и Мелитополь в Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"В городе Энергодаре под удар попали два легковых автомобиля — к счастью, обошлось без жертв", - написал Балицкий в своем канале на платформе " Макс ".

Кроме того, по его словам, противник ночью также бил по Мелитополю.

« "Поврежден жилой дом, возник пожар, который оперативно ликвидировали, жертв нет", - подчеркнул губернатор.

Балицкий добавил, что все службы в регионе работают в штатном режиме, взаимодействие отлажено до автоматизма, помощь оказывается оперативно и в полном объеме.