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ВСУ атаковали Энергодар и Мелитополь - РИА Новости, 17.07.2026
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ВСУ атаковали Энергодар и Мелитополь

Балицкий: ВСУ атаковали Энергодар и Мелитополь в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара
Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали города Энергодар и Мелитополь в Запорожской области.
  • В Энергодаре под удар попали два легковых автомобиля, а в Мелитополе поврежден жилой дом, при этом пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали города Энергодар и Мелитополь в Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В городе Энергодаре под удар попали два легковых автомобиля — к счастью, обошлось без жертв", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
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Кроме того, по его словам, противник ночью также бил по Мелитополю.
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"Поврежден жилой дом, возник пожар, который оперативно ликвидировали, жертв нет", - подчеркнул губернатор.
Балицкий добавил, что все службы в регионе работают в штатном режиме, взаимодействие отлажено до автоматизма, помощь оказывается оперативно и в полном объеме.
"Ситуация сложная, но контролируемая", - подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарМелитопольЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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