Краткий пересказ от РИА ИИ Боевики ВСУ оборудуют оборонительные позиции на рубеже Солдатское — Великая Писаревка в Сумской области.

К работам привлекаются местные жители, отказавшиеся от эвакуации.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Боевики ВСУ оборудуют оборонительные позиции на рубеже Солдатское — Великая Писаревка в Сумской области, к работам привлекают и местных жителей, отказавшихся от эвакуации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в Великописаревском районе силами 36-й путевосстановительной бригады украинские военнослужащие оборудуют позиции по рубежу Солдатское - Великая Писаревка.