Боевики ВСУ принуждают местных жителей строить укрепления в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевики ВСУ оборудуют оборонительные позиции на рубеже Солдатское — Великая Писаревка в Сумской области.
- К работам привлекаются местные жители, отказавшиеся от эвакуации.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Боевики ВСУ оборудуют оборонительные позиции на рубеже Солдатское — Великая Писаревка в Сумской области, к работам привлекают и местных жителей, отказавшихся от эвакуации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, в Великописаревском районе силами 36-й путевосстановительной бригады украинские военнослужащие оборудуют позиции по рубежу Солдатское - Великая Писаревка.
"К принудительным работам также привлекаются местные жители, отказавшиеся от эвакуации", — сообщил он.
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22 июня 2022, 17:18