ВСУ перебросили в Сумскую область насильно мобилизованных украинцев

По его словам, в это же время командир штурмового полка Андрей Чепурко уделяет внимание другим делам.

"(Он. — Прим. ред.) занят обеспечением безопасности своих родителей, у входной двери в квартиру которых в доме на улице Оздоровча, 11 в поселке Слобожанское Харьковской области накануне нашли взрывное устройство", — добавили в силовых структурах.

В Сумской и Харьковской областях с противником ведет бои российская группировка "Север". За минувшие сутки ВСУ потеряли там до 195 военных, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и по одной станции радиоэлектронной борьбы и разведки.