Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев направил в Сумскую область подразделения штурмового полка "Рысь", укомплектованные насильно мобилизованными украинцами в мае.
- Командир этого формирования Андрей Чепурко занят обеспечением безопасности родителей после того, как у двери их квартиры в Харьковской области нашли взрывное устройство.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Киев направил в Сумскую область подразделения, набранные из насильно мобилизованных, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
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"Командование ВСУ перебрасывает дополнительные подразделения 25-го ОШП "Рысь", укомплектованные насильно мобилизованными украинцами в мае 2026 года", — заявил собеседник агентства.
По его словам, в это же время командир штурмового полка Андрей Чепурко уделяет внимание другим делам.
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"(Он. — Прим. ред.) занят обеспечением безопасности своих родителей, у входной двери в квартиру которых в доме на улице Оздоровча, 11 в поселке Слобожанское Харьковской области накануне нашли взрывное устройство", — добавили в силовых структурах.
В Сумской и Харьковской областях с противником ведет бои российская группировка "Север". За минувшие сутки ВСУ потеряли там до 195 военных, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и по одной станции радиоэлектронной борьбы и разведки.
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