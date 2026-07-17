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ВСУ перебросили в Сумскую область насильно мобилизованных украинцев - РИА Новости, 17.07.2026
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07:12 17.07.2026 (обновлено: 09:47 17.07.2026)
ВСУ перебросили в Сумскую область насильно мобилизованных украинцев

ВСУ перебросили подразделения штурмового полка "Рысь" в Сумскую область

© AP Photo / LibkosУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев направил в Сумскую область подразделения штурмового полка "Рысь", укомплектованные насильно мобилизованными украинцами в мае.
  • Командир этого формирования Андрей Чепурко занят обеспечением безопасности родителей после того, как у двери их квартиры в Харьковской области нашли взрывное устройство.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Киев направил в Сумскую область подразделения, набранные из насильно мобилизованных, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
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"Командование ВСУ перебрасывает дополнительные подразделения 25-го ОШП "Рысь", укомплектованные насильно мобилизованными украинцами в мае 2026 года", — заявил собеседник агентства.
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По его словам, в это же время командир штурмового полка Андрей Чепурко уделяет внимание другим делам.
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"(Он. — Прим. ред.) занят обеспечением безопасности своих родителей, у входной двери в квартиру которых в доме на улице Оздоровча, 11 в поселке Слобожанское Харьковской области накануне нашли взрывное устройство", — добавили в силовых структурах.
В Сумской и Харьковской областях с противником ведет бои российская группировка "Север". За минувшие сутки ВСУ потеряли там до 195 военных, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и по одной станции радиоэлектронной борьбы и разведки.
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