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Командование одной из бригад ВСУ записывает погибших в дезертиры - РИА Новости, 17.07.2026
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Командование одной из бригад ВСУ записывает погибших в дезертиры

Командование 104-й бригады теробороны ВСУ записывает погибших в дезертиры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Родственники украинских военнослужащих жалуются на действия командования 104-й отдельной бригады территориальной обороны, которое оформляет погибших как дезертиров.
  • На сумском направлении продолжаются стрелковые бои в районе Уланово и на подступах к Малой Слободке Шосткинского района.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Родственники украинских военнослужащих жалуются на действия командования 104-й отдельной бригады территориальной обороны, которое оформляет погибших как дезертиров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Родственники украинских солдат жалуются, что военнослужащих нацгвардии из Шостки перевели на усиление 104-й отдельной бригады территориальной обороны, командование которой записывает всех погибших в дезертиры", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на сумском направлении стрелковые бои продолжаются в районе населенного пункта Уланово и на подступах к Малой Слободке Шосткинского района.
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