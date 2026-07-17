Краткий пересказ от РИА ИИ
- Родственники украинских военнослужащих жалуются на действия командования 104-й отдельной бригады территориальной обороны, которое оформляет погибших как дезертиров.
- На сумском направлении продолжаются стрелковые бои в районе Уланово и на подступах к Малой Слободке Шосткинского района.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Родственники украинских военнослужащих жалуются на действия командования 104-й отдельной бригады территориальной обороны, которое оформляет погибших как дезертиров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Родственники украинских солдат жалуются, что военнослужащих нацгвардии из Шостки перевели на усиление 104-й отдельной бригады территориальной обороны, командование которой записывает всех погибших в дезертиры", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на сумском направлении стрелковые бои продолжаются в районе населенного пункта Уланово и на подступах к Малой Слободке Шосткинского района.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18