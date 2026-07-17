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ВС России нанесли удары по портам и судам, используемым ВСУ - РИА Новости, 17.07.2026
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17:59 17.07.2026 (обновлено: 21:26 17.07.2026)
ВС России нанесли удары по портам и судам, используемым ВСУ

ВС России продолжили наносить удары по портам и судам, используемым ВСУ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семнадцатого июля российские войска нанесли удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
  • При атаках применялись высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, а также ударные беспилотники.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские войска снова нанесли удары по украинским портам и судам, обслуживающим ВСУ, сообщило Минобороны.
"В течение дня 17 июля 2026 года Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ", — говорится в сводке.
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В частности, в порту Одессы поражены резервуары с топливом, предназначенным для украинской армии, в порту Южный — судно с грузами для ВСУ, а в порту Николаева — еще четыре разгружавшихся сухогруза.
При этих атаках применялись высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотники, уточнили в Минобороны.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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