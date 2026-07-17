ВС России нанесли удары по портам и судам, используемым ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Семнадцатого июля российские войска нанесли удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.

При атаках применялись высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские войска снова нанесли удары по украинским портам и судам, обслуживающим ВСУ, сообщило Российские войска снова нанесли удары по украинским портам и судам, обслуживающим ВСУ, сообщило Минобороны

"В течение дня 17 июля 2026 года Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ", — говорится в сводке.

В частности, в порту Одессы поражены резервуары с топливом, предназначенным для украинской армии, в порту Южный — судно с грузами для ВСУ, а в порту Николаева — еще четыре разгружавшихся сухогруза.

При этих атаках применялись высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотники, уточнили в Минобороны.