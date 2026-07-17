ВС направил в ГП материалы для исков к двум судьям из Самары и Тулы

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил передать в Генпрокуратуру материалы для предъявления исков двум к двумя судьям из Самары и Тулы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"По поручению председателя Верховного суда Российской Федерации Игоря Краснова в надзорное ведомство направлены материалы для предъявления антикоррупционных исков в отношении исполняющего обязанности председателя Самарского областного суда Александра Шилова и председателя Тульского областного суда в отставке Игоря Пыленко", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что основанием послужили выявленные в ходе проверки у судей и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам, а также факты использования судебной системы для личного обогащения.