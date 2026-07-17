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ВС направил в ГП материалы для исков к двум судьям из Самары и Тулы - РИА Новости, 17.07.2026
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16:45 17.07.2026
ВС направил в ГП материалы для исков к двум судьям из Самары и Тулы

ВС направил в Генпрокуратуру материалы для исков к двум судьям из Самары и Тулы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил передать в Генпрокуратуру материалы для предъявления антикоррупционных исков в отношении двух судей из Самары и Тулы.
  • Основанием для передачи материалов послужили выявленные в ходе проверки активы, не соответствующие задекларированным доходам судей и членов их семей, а также факты использования судебной системы для личного обогащения.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил передать в Генпрокуратуру материалы для предъявления исков двум к двумя судьям из Самары и Тулы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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"По поручению председателя Верховного суда Российской Федерации Игоря Краснова в надзорное ведомство направлены материалы для предъявления антикоррупционных исков в отношении исполняющего обязанности председателя Самарского областного суда Александра Шилова и председателя Тульского областного суда в отставке Игоря Пыленко", - сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что основанием послужили выявленные в ходе проверки у судей и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам, а также факты использования судебной системы для личного обогащения.
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