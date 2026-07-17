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ВС России за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине - РИА Новости, 17.07.2026
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12:21 17.07.2026 (обновлено: 12:32 17.07.2026)
ВС России за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине

ВС РФ за неделю нанесли 19 групповых ударов по инфраструктуре украинских портов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия России за неделю нанесла 19 групповых ударов по объектам инфраструктуры украинских портов.
  • Поражены объекты инфраструктуры портов «Одесса», «Черноморск», «Южный» и «Днепро-Бугский», используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Армия России за неделю нанесла 19 групповых ударов по объектам инфраструктуры украинских портов, используемых для ВСУ, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ.
«

"С 11 по 17 июля текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.

В результате ударов поражены объекты инфраструктуры портов "Одесса", "Черноморск", "Южный" и "Днепро-Бугский", используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, отмечает МО РФ.
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