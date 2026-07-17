ВС России за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России за неделю нанесла 19 групповых ударов по объектам инфраструктуры украинских портов.
- Поражены объекты инфраструктуры портов «Одесса», «Черноморск», «Южный» и «Днепро-Бугский», используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Армия России за неделю нанесла 19 групповых ударов по объектам инфраструктуры украинских портов, используемых для ВСУ, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ.
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"С 11 по 17 июля текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
В результате ударов поражены объекты инфраструктуры портов "Одесса", "Черноморск", "Южный" и "Днепро-Бугский", используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, отмечает МО РФ.
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