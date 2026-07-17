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ВС России уничтожили свыше 130 блиндажей ВСУ в Харьковской области в июле - РИА Новости, 17.07.2026
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08:15 17.07.2026
ВС России уничтожили свыше 130 блиндажей ВСУ в Харьковской области в июле

Артиллеристы «Севера» уничтожили более 130 блиндажей ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллеристы и операторы БПЛА 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июля уничтожили более 130 блиндажей ВСУ в Харьковской области.
  • Удары наносились реактивной и ствольной артиллерией, а также подразделениями беспилотных систем.
  • Операторы БПЛА ведут непрерывный мониторинг местности на харьковском направлении, используя аппараты самолетного типа, способные проникать вглубь Украины на расстояние до 100 километров.
БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Артиллеристы и операторы БПЛА 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июля нанесли огневое поражение и уничтожили более 130 блиндажей ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС корпуса с позывным Карта.
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"Артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июля нанесли огневое поражение и уничтожили более 130 блиндажей ВСУ в Харьковской области", - рассказал Карта.
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По его словам, удары наносились реактивной и ствольной артиллерией, а также подразделениями беспилотных систем. Качественная разведка позволила выявить места сосредоточения живой силы и техники противника, пункты управления и районы временной дислокации подразделений ВСУ.
Операторы БПЛА, как отметил офицер, ведут непрерывный мониторинг местности на харьковском направлении, используя аппараты самолетного типа, способные проникать вглубь Украины на расстояние до 100 километров. В результате огневого поражения противник понес невосполнимые потери, разрушены блиндажи и другие инженерные сооружения. Это дезорганизовало действия украинских подразделений, нарушило их взаимодействие и систему управления на линии боевого соприкосновения, добавил собеседник.
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