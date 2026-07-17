ВС России уничтожили свыше 130 блиндажей ВСУ в Харьковской области в июле

БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Артиллеристы и операторы БПЛА 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июля нанесли огневое поражение и уничтожили более 130 блиндажей ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС корпуса с позывным Карта.