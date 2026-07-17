Под Воронежем восстановили движение на поврежденном участке железной дороги

Краткий пересказ от РИА ИИ На перегоне Некрылово — Колено в Воронежской области было обнаружено повреждение одного из железнодорожных путей.

Железнодорожники завершили восстановительные работы и открыли движение по обоим путям.

Из-за происшествия был задержан ряд пассажирских составов, максимальное время задержки составило 2 часа 34 минуты.

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Движение на поврежденном участке железной дороги под Воронежем восстановлено, в результате происшествия был задержан ряд пассажирских поездов, сообщила Юго-Восточная железная дорога.

Утром в пятницу ЮВЖД сообщила, что в 3.35 было обнаружено повреждение одного из путей на перегоне Некрылово – Колено, отметив, что пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются. Движение поездов было организовано по второму пути. Железнодорожники предупредили о возможных задержках пассажирских и пригородных составов.

"Сегодня в 15:04 железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Некрылово – Колено в Воронежской области и открыли движение по обоим путям", - сообщается в Telegram-канале ЮВЖД.