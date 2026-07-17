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Под Воронежем восстановили движение на поврежденном участке железной дороги - РИА Новости, 17.07.2026
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17:42 17.07.2026

Под Воронежем восстановили движение на поврежденном участке железной дороги

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Железнодорожные пути. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На перегоне Некрылово — Колено в Воронежской области было обнаружено повреждение одного из железнодорожных путей.
  • Железнодорожники завершили восстановительные работы и открыли движение по обоим путям.
  • Из-за происшествия был задержан ряд пассажирских составов, максимальное время задержки составило 2 часа 34 минуты.
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Движение на поврежденном участке железной дороги под Воронежем восстановлено, в результате происшествия был задержан ряд пассажирских поездов, сообщила Юго-Восточная железная дорога.
Утром в пятницу ЮВЖД сообщила, что в 3.35 было обнаружено повреждение одного из путей на перегоне Некрылово – Колено, отметив, что пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются. Движение поездов было организовано по второму пути. Железнодорожники предупредили о возможных задержках пассажирских и пригородных составов.
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"Сегодня в 15:04 железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Некрылово – Колено в Воронежской области и открыли движение по обоим путям", - сообщается в Telegram-канале ЮВЖД.
Отмечается, что в результате происшествия задержан ряд пассажирских составов, максимальное время задержки составило 2 часа 34 минуты. При этом РЖД принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и скорейшего ввода их в график, говорится в сообщении.
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