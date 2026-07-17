Воробьев: Подмосковье обменивается опытом с Шанхаем на конференции по ИИ

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Московская область принимает участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае для обмена опытом и изучения всего того, что используется на практике в сфере робототехники и программных продуктов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Мероприятие проходит с 17 по 20 июля. Ежегодно в форуме принимают участие более 80 стран и регионов. В этот раз основная тема форума "Интеллектуальные партнеры — совместно создаем будущее". Событие объединило сразу два саммита: саму конференцию по ИИ и встречу по глобальному управлению технологиями будущего.

Воробьев в составе российской делегации принял участие во встречах с членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел КНР Ван И, а также чрезвычайным и полномочным послом России в КНР Игорем Моргуловым.

"Наши страны дружат, наши президенты поддерживают все государственные, научные, технические программы. Мы сегодня в Шанхае, чтобы обмениваться опытом, изучить все то, что используется на практике в сфере робототехники, искусственного интеллекта, технологий изготовления "железа", программных продуктов. Очень полезно и интересно пообщаться, познакомиться с разными компаниями. Важно, что все те продукты, которые мы видим на выставке, каждый год эволюционируют", — приводит слова Воробьева пресс-служба правительства Подмосковья.

На сегодняшний день в регионе реализовано 67 ИИ-проектов в самых разных отраслях — здравоохранение, образование, стройка, транспорт, чистота во дворах. В 2026 году планируется запустить еще 16 проектов.

"Мы используем искусственный интеллект только, когда это экономит деньги, когда это удобно человеку — это два обязательных условия. Ведь чтобы продукт заработал, нужно купить видеокарту, нанять людей, которые обучат его под ту или иную задачу. У нас сегодня 67 проектов, которые уже работают. К концу года будет более 80. Только когда проект проходит апробацию, он реально масштабируется и на муниципальный уровень, и используется на региональном", — отметил губернатор.

Он пояснил, что такая же задача стоит и на федеральном уровне. Важно, чтобы искусственный интеллект был в регионах в тех сферах, где он доказал эффективность.

Воробьев подчеркнул, что таких проектов, которые могут масштабироваться — 14. Они позволяют экономить деньги и избавляться от рутины.

В пресс-службе уточнили, что в Подмосковье и КНР обмениваются опытом в области управления и использования ИИ в образовательном процессе. Например, в марте в Московской области прошла Неделя китайской культуры, в рамках которой шесть школ региона, в частности Технолицей имени В.И. Долгих, приняли китайскую делегацию.

"Мы также были в университете (Фудань), чтобы посмотреть, как устроена университетская программа. И ключевое, что, независимо от факультета — биология это или технические специальности, все завязано на использовании искусственного интеллекта. Сегодня ИИ — неотъемлемая часть обучения, в том числе в школах Китая", — добавил Воробьев.

Также глава Подмосковья указал, что регион и КНР сотрудничают в сфере торговли, промышленности и логистики.

Например, в Наро-Фоминском городском округе реализуется трехсторонний проект (России, Китая и Казахстана) по развитию транспортно-логистического хаба "Селятино".

"В Подмосковье огромное количество распределительных центров, складов. Здесь на форуме мы обсуждали с основателями больших компаний, как разгрузить и загрузить трак без участия человека", — уточнил Воробьев.

Он заключил, что этот поиск продолжается, но уже есть полезные продукты, которые регион использует в складских комплексах, на производстве.