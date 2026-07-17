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Россиянам объяснили, как успеть заработать на процентах по вкладу - РИА Новости, 17.07.2026
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02:10 17.07.2026
Россиянам объяснили, как успеть заработать на процентах по вкладу

Финансист Валишвили: времени на высокий доход по вкладу остается все меньше

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница банка за работой
Сотрудница банка за работой - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница банка за работой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банки предлагают лучшие условия по вкладам для новых клиентов на срок до полугода.
  • Эксперт Мери Валишвили рекомендует вклады с привязкой к ключевой ставке и стратегию лесенки.
  • От предложений с доходностью 15–20% в небольших банках, по ее словам, лучше держаться подальше.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Получить высокий доход по вкладу еще можно, но времени остается все меньше. О том, как не упустить возможность, агентству "Прайм" рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.
По ее словам, банки сейчас предлагают лучшие условия для новых клиентов и "новых денег" — на срок до полугода. Для тех, кто планирует разместить средства надолго, эксперт советует вклады с привязкой к ключевой ставке — они автоматически пересчитываются и не требуют дополнительных действий.
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"В текущих монетарных условиях получать большой доход от вкладов уже не получится, но поймать удачу при снижающихся процентах можно", — пояснила Валишвили.
Она рекомендует использовать стратегию "лесенки": распределить деньги между вкладами на 3, 6 и 12 месяцев — так часть средств всегда доступна, а доходность остается высокой. А вот от заманчивых предложений с доходностью 15–20% в небольших банках лучше держаться подальше: это может сигнализировать о проблемах с ликвидностью, заключила финансист.
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