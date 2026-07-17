Россиянам объяснили, как успеть заработать на процентах по вкладу

По ее словам, банки сейчас предлагают лучшие условия для новых клиентов и "новых денег" — на срок до полугода. Для тех, кто планирует разместить средства надолго, эксперт советует вклады с привязкой к ключевой ставке — они автоматически пересчитываются и не требуют дополнительных действий.

Она рекомендует использовать стратегию "лесенки": распределить деньги между вкладами на 3, 6 и 12 месяцев — так часть средств всегда доступна, а доходность остается высокой. А вот от заманчивых предложений с доходностью 15–20% в небольших банках лучше держаться подальше: это может сигнализировать о проблемах с ликвидностью, заключила финансист.