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Мадьяр снова призвал главу Венгрии добровольно уйти в отставку до субботы - РИА Новости, 17.07.2026
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00:00 17.07.2026 (обновлено: 00:01 17.07.2026)
Мадьяр снова призвал главу Венгрии добровольно уйти в отставку до субботы

Премьер Венгрии Мадьяр призвал президента Шуйока уйти в отставку до субботы

© AP Photo / Omar HavanaПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Omar Havana
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Венгрии Петер Мадьяр призвал президента Тамаша Шуйока добровольно уйти в отставку до субботы, чтобы избежать процедуры импичмента.
  • Парламент Венгрии принял предложенную Мадьяром 17-ю поправку к конституции, которая предусматривает отстранение Шуйока.
  • Мадьяр заявил, что после ухода Шуйока правящая партия «Тиса» выберет нового кандидата на пост президента, а с сентября начнется процесс разработки новой конституции.
БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Петер Мадьяр снова призвал президента страны Тамаша Шуйока добровольно уйти в отставку до субботы, не дожидаясь, пока против него будет запущена процедура импичмента.
Парламент Венгрии в понедельник принял предложенную Мадьяром 17-ю поправку к конституции, предусматривающую, в том числе, отстранение Шуйока. По словам Мадьяра, если Шуйок не подпишет поправку в течение пяти дней, против него запустят процедуру импичмента.
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"Мы будем терпеливо ждать решения Тамаша Шуйока... В субботу вечером истекут пять дней, предусмотренных конституцией для подписания формально безошибочной и юридически действительной 17-й поправки к конституции, но он может решить уйти в отставку до этого момента", - сказал Мадьяр на правительственном брифинге.
Венгерский премьер сообщил, что не рассчитывает, что Шуйок попытается оспорить поправку в конституционном суде, но если это произойдет, то правящая партия "Тиса" "предпримет нужные действия в нужное время".
По его словам, "Тиса" не начинала обсуждение нового кандидата на пост президента, пока Шуйок формально находится в должности, но сразу после его ухода будет созвано заседание руководства партии для выбора кандидата.
Мадьяр призывал Шуйока, а также членов конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая 2026 года. Срок полномочий действующего президента истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит конституционных оснований для преждевременного ухода с должности.
Премьер-министр заявил, что с сентября начнется процесс разработки новой конституции, которая будет утверждена всенародным референдумом, а до этого в Венгрии появится новый президент.
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