Мадьяр снова призвал главу Венгрии добровольно уйти в отставку до субботы

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер Венгрии Петер Мадьяр призвал президента Тамаша Шуйока добровольно уйти в отставку до субботы, чтобы избежать процедуры импичмента.

Парламент Венгрии принял предложенную Мадьяром 17-ю поправку к конституции, которая предусматривает отстранение Шуйока.

Мадьяр заявил, что после ухода Шуйока правящая партия «Тиса» выберет нового кандидата на пост президента, а с сентября начнется процесс разработки новой конституции.

БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Петер Мадьяр снова призвал президента страны Тамаша Шуйока добровольно уйти в отставку до субботы, не дожидаясь, пока против него будет запущена процедура импичмента.

Парламент Венгрии в понедельник принял предложенную Мадьяром 17-ю поправку к конституции, предусматривающую, в том числе, отстранение Шуйока . По словам Мадьяра, если Шуйок не подпишет поправку в течение пяти дней, против него запустят процедуру импичмента.

"Мы будем терпеливо ждать решения Тамаша Шуйока... В субботу вечером истекут пять дней, предусмотренных конституцией для подписания формально безошибочной и юридически действительной 17-й поправки к конституции, но он может решить уйти в отставку до этого момента", - сказал Мадьяр на правительственном брифинге.

Венгерский премьер сообщил, что не рассчитывает, что Шуйок попытается оспорить поправку в конституционном суде, но если это произойдет, то правящая партия "Тиса" "предпримет нужные действия в нужное время".

По его словам, "Тиса" не начинала обсуждение нового кандидата на пост президента, пока Шуйок формально находится в должности, но сразу после его ухода будет созвано заседание руководства партии для выбора кандидата.

Мадьяр призывал Шуйока, а также членов конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая 2026 года. Срок полномочий действующего президента истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит конституционных оснований для преждевременного ухода с должности.