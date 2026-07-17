Спасатели на месте землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото

Спасатели на месте землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла

© REUTERS / MIGUEL MEDINA Спасатели на месте землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило пять тысяч человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 5069 человек.

Без жилья остались 17 907 человек, во временных лагерях размещены 21 235 человек.

МЕХИКО, 17 июл - РИА Новости. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 5069 человек, во временных лагерях остаются более 21 тысячи человек, следует из официальной сводки правительства, опубликованной спикером Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом.

Родригеса. "Погибли 5069 человек, пострадали 16 740, спасены 6462", - говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале

За последние сутки число погибших увеличилось на 139, количество спасенных остается неизменным.

По данным властей, без жилья после удара стихии остались 17 907 человек, в 107 временных лагерях размещены 21 235 человек.

Стихия повредила 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. В ликвидации последствий землетрясения участвуют 2278 иностранных спасателей, 30 989 сотрудников различных служб и 31 745 добровольцев.