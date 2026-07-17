Рейтинг@Mail.ru
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило пять тысяч человек - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:46 17.07.2026
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило пять тысяч человек

Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 5069 человек

© REUTERS / MIGUEL MEDINAСпасатели на месте землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла
Спасатели на месте землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / MIGUEL MEDINA
Спасатели на месте землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 5069 человек.
  • Без жилья остались 17 907 человек, во временных лагерях размещены 21 235 человек.
МЕХИКО, 17 июл - РИА Новости. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 5069 человек, во временных лагерях остаются более 21 тысячи человек, следует из официальной сводки правительства, опубликованной спикером Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом.
"Погибли 5069 человек, пострадали 16 740, спасены 6462", - говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале Родригеса.
Города Мира. Каракас - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за гуманитарную помощь
12 июля, 23:17
За последние сутки число погибших увеличилось на 139, количество спасенных остается неизменным.
По данным властей, без жилья после удара стихии остались 17 907 человек, в 107 временных лагерях размещены 21 235 человек.
Стихия повредила 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. В ликвидации последствий землетрясения участвуют 2278 иностранных спасателей, 30 989 сотрудников различных служб и 31 745 добровольцев.
24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом в 39 секунд. После стихийного бедствия власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации, а международное сообщество направило в республику спасательные и гуманитарные миссии.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
МЧС передало Венесуэле 22 тонны гуманитарной помощи
12 июля, 18:40
 
В миреВенесуэлаХорхе РодригесЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала