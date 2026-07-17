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В Венесуэле выросло число жертв землетрясения - РИА Новости, 17.07.2026
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01:32 17.07.2026
В Венесуэле выросло число жертв землетрясения

Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4930 человек

© РИА НовостиПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате двойного землетрясения в Венесуэле погибли 4930 человек, пострадали 16 740.
  • Без жилья остались 17 907 человек, во временных лагерях размещены более 20 тысяч человек, в ликвидации последствий участвуют иностранные спасатели и добровольцы.
МЕХИКО, 17 июл - РИА Новости. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 4930 человек, во временных лагерях остаются более 20,8 тысячи человек, следует из официальной сводки правительства, опубликованной спикером Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом в Telegram-канале.
"Погибли 4930 человек, пострадали 16 740, спасены 6462", - говорится в опубликованной Родригесом сводке.
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За последние сутки число погибших увеличилось на 101, число спасенных остается неизменным.
По данным властей, без жилья остаются 17 907 человек, в 107 временных лагерях размещены 21 210 человек.
Стихия повредила 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. В ликвидации последствий землетрясения участвуют 2278 иностранных спасателей, 30 989 сотрудников различных служб и 31 745 добровольцев.
В Венесуэле 24 июня произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом в 39 секунд. После стихийного бедствия власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации, а международное сообщество направило в республику спасательные и гуманитарные миссии.
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