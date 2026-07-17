Эксперт назвал условия для обеспечения технологического лидерства России

Краткий пересказ от РИА ИИ Заведующий кафедрой правовой информатики, информационного и цифрового права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Вайпан заявил, что для обеспечения технологического лидерства России необходимы качественные отечественные базы данных и правовое регулирование их оборота.

По словам Вайпана, современная экономика постепенно становится ИИ-агентской, и для точности решений ИИ-агентов и развития новых поколений ИИ-систем необходимо обучение на качественных российских базах данных.

Вайпан указал на то, что использование некачественных данных приводит к ошибкам в работе искусственного интеллекта, и привел пример, когда ответчик представил в суде подборку несуществующих судебных актов, подготовленную ИИ.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Качественные отечественные базы данных и правовое регулирование их оборота необходимы для обеспечения технологического лидерства России, заявил РИА Новости заведующий кафедрой правовой информатики, информационного и цифрового права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Вайпан.

"Без наличия качественных данных, соответственно, без наличия отрегулированного оборота этих качественных данных невозможно создать основу для технологического лидерства России", - сказал Вайпан.

По его словам, современная экономика постепенно становится ИИ-агентской. ИИ-агенты представляют собой программы, которые способны обрабатывать большие объемы информации, выполнять различные функции и в определенной степени самостоятельно принимать решения.

Вайпан отметил, что такие программы должны обучаться на качественных российских базах данных, поскольку от используемой информации зависит точность принимаемых ими решений и дальнейшее развитие новых поколений ИИ-систем.

При этом, по его словам, необходимо законодательно определить, что такое датасет и структурированная совокупность данных, а также установить их правовой режим как объектов гражданских прав. Это позволит передавать, продавать и обменивать такие данные.

"Первый шаг сделан. В рамочном законе "О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации" определено понятие состава данных как совокупности данных, которые структурированы или сгруппированы по определенным признакам и необходимы для разработки и развития больших фундаментальных моделей ИИ", - сказал эксперт.

Вайпан указал на то, что использование некачественных данных приводит к ошибкам в работе искусственного интеллекта: он может выдавать непроверенную информацию, додумывать факты и ссылаться на несуществующие документы.

В качестве примера эксперт привел случай, когда ответчик представил в суде подготовленную искусственным интеллектом подборку несуществующих судебных актов. После их проверки суд расценил использование недостоверных материалов как неуважение к суду и взыскал с компании штраф.