Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал условия для обеспечения технологического лидерства России - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 17.07.2026
Эксперт назвал условия для обеспечения технологического лидерства России

Вайпан: отечественные базы данных необходимы для технологического лидерства РФ

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПрограммист во время работы
Программист во время работы - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заведующий кафедрой правовой информатики, информационного и цифрового права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Вайпан заявил, что для обеспечения технологического лидерства России необходимы качественные отечественные базы данных и правовое регулирование их оборота.
  • По словам Вайпана, современная экономика постепенно становится ИИ-агентской, и для точности решений ИИ-агентов и развития новых поколений ИИ-систем необходимо обучение на качественных российских базах данных.
  • Вайпан указал на то, что использование некачественных данных приводит к ошибкам в работе искусственного интеллекта, и привел пример, когда ответчик представил в суде подборку несуществующих судебных актов, подготовленную ИИ.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Качественные отечественные базы данных и правовое регулирование их оборота необходимы для обеспечения технологического лидерства России, заявил РИА Новости заведующий кафедрой правовой информатики, информационного и цифрового права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Вайпан.
"Без наличия качественных данных, соответственно, без наличия отрегулированного оборота этих качественных данных невозможно создать основу для технологического лидерства России", - сказал Вайпан.
Программист - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Названы самые высокооплачиваемые профессии с навыками работы с ИИ
07:28
По его словам, современная экономика постепенно становится ИИ-агентской. ИИ-агенты представляют собой программы, которые способны обрабатывать большие объемы информации, выполнять различные функции и в определенной степени самостоятельно принимать решения.
Вайпан отметил, что такие программы должны обучаться на качественных российских базах данных, поскольку от используемой информации зависит точность принимаемых ими решений и дальнейшее развитие новых поколений ИИ-систем.
При этом, по его словам, необходимо законодательно определить, что такое датасет и структурированная совокупность данных, а также установить их правовой режим как объектов гражданских прав. Это позволит передавать, продавать и обменивать такие данные.
"Первый шаг сделан. В рамочном законе "О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации" определено понятие состава данных как совокупности данных, которые структурированы или сгруппированы по определенным признакам и необходимы для разработки и развития больших фундаментальных моделей ИИ", - сказал эксперт.
Вайпан указал на то, что использование некачественных данных приводит к ошибкам в работе искусственного интеллекта: он может выдавать непроверенную информацию, додумывать факты и ссылаться на несуществующие документы.
В качестве примера эксперт привел случай, когда ответчик представил в суде подготовленную искусственным интеллектом подборку несуществующих судебных актов. После их проверки суд расценил использование недостоверных материалов как неуважение к суду и взыскал с компании штраф.
"Некачественные информация и данные приводят вообще к фантастически некачественным результатам. Поэтому очень важно обеспечить регулирование оборота качественных данных для того, чтобы экономика росла, а мы достигали технологического лидерства на основе развития искусственного интеллекта", - заключил Вайпан.
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Россия вошла в число стран-учредителей Всемирной организации по ИИ
Вчера, 15:53
 
РоссияМГУ имени М. В. ЛомоносоваТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала