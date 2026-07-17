Рейтинг@Mail.ru
Дым от лесных пожаров в Канаде продолжает окутывать столичный регион США - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:33 17.07.2026
Дым от лесных пожаров в Канаде продолжает окутывать столичный регион США

РИА Новости: Дым от пожаров в Канаде продолжает окутывать столичный регион США

© AP Photo / The Canadian Press/Communications Nova ScotiaДым от лесных пожаров в Канаде
Дым от лесных пожаров в Канаде - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / The Canadian Press/Communications Nova Scotia
Дым от лесных пожаров в Канаде
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Столичный регион США, включая Вашингтон, Вирджинию и Мэриленд, накрыл смог от лесных пожаров в Канаде.
  • Мэр Вашингтона объявила «фиолетовый» уровень качества воздуха, второй по степени риска для здоровья.
  • В Канаде зафиксировано 898 активных природных пожаров, из которых 206 классифицируются как полностью неконтролируемые.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Едкий запах дыма и смог в пятницу днем сохраняются по всему столичному региону США, включая сам Вашингтон, а также районы Вирджинии и Мэриленда, убедились корреспонденты РИА Новости.
Ранее американскую столицу и близлежащие районы накрыл сильный смог от лесных пожаров, охвативших Канаду. Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер объявила "фиолетовый" уровень качества воздуха, второй по степени риска для здоровья.
Вид на Нью-Йорк сквозь дым от лесных пожаров из Ньюпорта, штат Нью-Джерси, США. 16 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
США в ближайшие дни могут столкнуться с аномальной жарой и смогом
16 июля, 18:25
Плотная дымовая завеса продолжает создавать ограниченную видимость, а в воздухе ощущается запах гари, из-за чего некоторым людям становится ощутимо трудно дышать.
При этом на данный момент лишь небольшое количество людей ходит по улицам в маске.
По данным Межведомственного лесного пожарного центра Канады (CIFFC), в стране сейчас зафиксировано 898 активных природных пожаров, из которых 206 классифицируются как полностью неконтролируемые, а еще 543 находится под наблюдением. Всего с начала года в Канаде произошло более 3,5 тысяч лесных пожаров, а площадь выгоревшей территории достигла 2,8 миллионов гектаров.
Корреспондент жарит яичницу на улицах Манхэттена - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
В Нью-Йорке корреспондент РИА Новости смог пожарить яичницу прямо на дороге
4 июля, 22:41
 
В миреКанадаВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала