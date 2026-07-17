Дым от лесных пожаров в Канаде продолжает окутывать столичный регион США

Краткий пересказ от РИА ИИ Столичный регион США, включая Вашингтон, Вирджинию и Мэриленд, накрыл смог от лесных пожаров в Канаде.

Мэр Вашингтона объявила «фиолетовый» уровень качества воздуха, второй по степени риска для здоровья.

В Канаде зафиксировано 898 активных природных пожаров, из которых 206 классифицируются как полностью неконтролируемые.

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Едкий запах дыма и смог в пятницу днем сохраняются по всему столичному региону США, включая сам Вашингтон, а также районы Вирджинии и Мэриленда, убедились корреспонденты РИА Новости.

Ранее американскую столицу и близлежащие районы накрыл сильный смог от лесных пожаров, охвативших Канаду. Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер объявила "фиолетовый" уровень качества воздуха, второй по степени риска для здоровья.

Плотная дымовая завеса продолжает создавать ограниченную видимость, а в воздухе ощущается запах гари, из-за чего некоторым людям становится ощутимо трудно дышать.

При этом на данный момент лишь небольшое количество людей ходит по улицам в маске.