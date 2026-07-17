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Столичный округ в США заволокло дымом от лесных пожаров в Канаде - РИА Новости, 17.07.2026
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14:00 17.07.2026 (обновлено: 15:03 17.07.2026)
Столичный округ в США заволокло дымом от лесных пожаров в Канаде

РИА Новости: Вашингтон заволокло дымом из-за лесных пожаров в Канаде

© СоцсетиВашингтон заволокло дымом из-за лесных пожаров, охвативших Канаду
Вашингтон заволокло дымом из-за лесных пожаров, охвативших Канаду - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Соцсети
Вашингтон заволокло дымом из-за лесных пожаров, охвативших Канаду
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вашингтон заволокло дымом из-за лесных пожаров в Канаде.
  • Власти столицы предупредили о "красном" уровне качества воздуха, небезопасном для всех групп населения.
  • В Вашингтоне смог сопровождается высокой температурой, что повышает риски для здоровья людей.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Американскую столицу Вашингтон в пятницу утром заволокло дымом из-за лесных пожаров, охвативших Канаду, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг власти столицы предупредили о "красном" уровне качества воздуха, что означает, что воздух будет небезопасен для всех без исключения. Уязвимым группам — детям, пожилым людям, а также страдающим заболеваниями сердца или легких — настоятельно рекомендовали избегать длительных или интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе.
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Еще вечером в четверг в Вашингтоне и прилегающих районах штатов Мэриленд и Вирджиния состояние воздуха было привычным для столичного региона. При этом с раннего предрассветного утра пятницы на регион опустился смог. Едкий запах дыма ощущается внутри жилых помещений, значительно усиливаясь при открытии окон.
Более того, опасный смог в Вашингтоне сопровождается высокой температурой, повышая риски для здоровья людей. Так, согласно прогнозам, температура воздуха в пятницу может достигать 36 градусов, а качество воздуха будет оставаться опасным.
РИА Новости ранее передавали, что смог от бушующих в Канаде лесных пожаров уже добрался до США, где мгла заволокла небо над Нью-Йорком и Бостоном.
По данным Межведомственного лесного пожарного центра Канады (CIFFC), в стране сейчас зафиксировано 859 активных природных пожаров, из которых 186 классифицируются как полностью неконтролируемые, а еще 531 находится под наблюдением. Всего с начала года в Канаде произошли почти 3,5 тысячи лесных пожаров, а площадь выгоревшей территории достигла 2,5 миллионов гектаров.
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