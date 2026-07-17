Столичный округ в США заволокло дымом от лесных пожаров в Канаде

Краткий пересказ от РИА ИИ Вашингтон заволокло дымом из-за лесных пожаров в Канаде.

Власти столицы предупредили о "красном" уровне качества воздуха, небезопасном для всех групп населения.

В Вашингтоне смог сопровождается высокой температурой, что повышает риски для здоровья людей.

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Американскую столицу Вашингтон в пятницу утром заволокло дымом из-за лесных пожаров, охвативших Канаду, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг власти столицы предупредили о "красном" уровне качества воздуха, что означает, что воздух будет небезопасен для всех без исключения. Уязвимым группам — детям, пожилым людям, а также страдающим заболеваниями сердца или легких — настоятельно рекомендовали избегать длительных или интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе.

Еще вечером в четверг в Вашингтоне и прилегающих районах штатов Мэриленд и Вирджиния состояние воздуха было привычным для столичного региона. При этом с раннего предрассветного утра пятницы на регион опустился смог. Едкий запах дыма ощущается внутри жилых помещений, значительно усиливаясь при открытии окон.

Более того, опасный смог в Вашингтоне сопровождается высокой температурой, повышая риски для здоровья людей. Так, согласно прогнозам, температура воздуха в пятницу может достигать 36 градусов, а качество воздуха будет оставаться опасным.

РИА Новости ранее передавали, что смог от бушующих в Канаде лесных пожаров уже добрался до США, где мгла заволокла небо над Нью-Йорком и Бостоном.