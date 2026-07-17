Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас попал в плен на купянском участке фронта.
- Латиноамериканцы, в том числе сам пленный, тренировались на полигонах под Харьковом.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Попавший в плен на купянском участке фронта наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас, воевавший в рядах ВСУ, рассказал, что латиноамериканцы тренируются на полигонах под Харьковом.
Видео беседы с пленным оказалось в распоряжении РИА Новости.
"Я проходил подготовку почти 20 дней в окрестностях Харькова на полигонах. Там, где я в последнее время жил, были одни латиноамериканцы и от силы четыре-пять украинцев", - рассказал пленный.