Пленный рассказал, где на Украине тренируют латиноамериканских наемников

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Попавший в плен на купянском участке фронта наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас, воевавший в рядах ВСУ, рассказал, что латиноамериканцы тренируются на полигонах под Харьковом.