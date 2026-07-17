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ВС США заявили о новом раунде ударов по Ирану - РИА Новости, 17.07.2026
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22:58 17.07.2026 (обновлено: 23:07 17.07.2026)
ВС США заявили о новом раунде ударов по Ирану

ВС США начали новый раунд ударов по иранским целям

© AP Photo / U.S. NavyПосадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / U.S. Navy
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральное командование ВС США начало очередную серию ударов по Ирану, седьмую ночь подряд.
  • Удары начались в 15.00 по восточному времени (22.00 мск - ред.).
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале очередной серии американских ударов по Ирану.
"CENTCOM сегодня в 15.00 по восточному времени (22.00 мск - ред.) начало очередную серию ударов по Ирану, седьмую ночь подряд. Удары призваны продолжить ослабление военного потенциала Ирана по указанию верховного главнокомандующего", - говорится в заявлении командования в соцсети X.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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