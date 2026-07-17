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США направят в Израиль десятки самолетов-заправщиков, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.07.2026
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22:08 17.07.2026
США направят в Израиль десятки самолетов-заправщиков, сообщили СМИ

Axios: США перебросят в Израиль несколько десятков самолетов-заправщиков

© Фото : U.S. Air Force /Heide CouchАмериканский самолет-заправщик McDonnell Douglas KC-10 Extender
Американский самолет-заправщик McDonnell Douglas KC-10 Extender - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : U.S. Air Force /Heide Couch
Американский самолет-заправщик McDonnell Douglas KC-10 Extender. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Израиль о планах перебросить в страну дополнительные самолеты-заправщики.
  • В Израиле уже размещено около 60 американских самолетов-заправщиков: примерно по 30 в аэропортах Бен-Гурион и Рамон.
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Израиль о планах перебросить в страну несколько десятков самолетов-заправщиков в преддверии возможного расширения военной операции против Ирана, сообщает портал Axios со ссылкой на трех американских и израильских чиновников.
Сейчас в Израиле уже размещено около 60 американских самолетов-заправщиков - примерно 30 в международном аэропорту Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива и столько же - в аэропорту Рамон на юге Израиля, сказано в материале.
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По информации портала, Штаты уже попросили Израиль принять дополнительные самолеты-заправщики, окончательное решение должен принять премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Министр транспорта Израиля Мири Регев выступает за сокращение числа американских самолетов-заправщиков в аэропорту Бен-Гурион, однако минобороны выступает против.
Как сообщает портал, размещение американских заправщиков в аэропорту Бен-Гурион стало спорным вопросом в Израиле: они занимают значительную часть аэропорта, а прибытие новых самолетов может привести к массовым отменам гражданских рейсов в разгар сезона отпусков.
По словам источников портала, американские военные предпочитают использовать аэропорт Бен-Гурион, считая его более безопасным для своих самолетов, чем другие авиабазы региона.
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