США направят в Израиль десятки самолетов-заправщиков, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Израиль о планах перебросить в страну дополнительные самолеты-заправщики.

В Израиле уже размещено около 60 американских самолетов-заправщиков: примерно по 30 в аэропортах Бен-Гурион и Рамон.

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Израиль о планах перебросить в страну несколько десятков самолетов-заправщиков в преддверии возможного расширения военной операции против Ирана, сообщает портал Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Израиль о планах перебросить в страну несколько десятков самолетов-заправщиков в преддверии возможного расширения военной операции против Ирана, сообщает портал Axios со ссылкой на трех американских и израильских чиновников.

Сейчас в Израиле уже размещено около 60 американских самолетов-заправщиков - примерно 30 в международном аэропорту Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива и столько же - в аэропорту Рамон на юге Израиля, сказано в материале.

По информации портала, Штаты уже попросили Израиль принять дополнительные самолеты-заправщики, окончательное решение должен принять премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Министр транспорта Израиля Мири Регев выступает за сокращение числа американских самолетов-заправщиков в аэропорту Бен-Гурион, однако минобороны выступает против.

Как сообщает портал, размещение американских заправщиков в аэропорту Бен-Гурион стало спорным вопросом в Израиле: они занимают значительную часть аэропорта, а прибытие новых самолетов может привести к массовым отменам гражданских рейсов в разгар сезона отпусков.