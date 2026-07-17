На Украине второй день проходят митинги в поддержку Федорова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Украине второй день продолжаются митинги в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского.
- Митинги прошли в Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах и Кривом Роге 16 июля.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Митинги в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского второй день продолжаются на Украине, люди собираются толпами в Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах и Кривом Роге.
"Акция в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Сырского снова проходит в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Также "Страна.ua" и другие украинские СМИ сообщили о митингах в Кривом Роге, Одессе, Харькове и Черновцах.
Люди скандируют "Позор" и "Сырский - черт". Как сообщают украинские СМИ, митингующие выражают недовольство процессом принятия решений на Украине.
Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, после чего последовала отставка действовавшего премьера Юлии Свириденко и всего кабинета. В четверг Рада на Украине утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.