На Украине второй день проходят митинги в поддержку Федорова

Краткий пересказ от РИА ИИ На Украине второй день продолжаются митинги в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского.

Митинги прошли в Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах и Кривом Роге 16 июля.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Митинги в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского второй день продолжаются на Украине, люди собираются толпами в Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах и Кривом Роге.

Киеве и ряде городов Украины 16 июля прошли митинги против отставки Федорова с поста министра обороны.

"Акция в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Сырского снова проходит в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Также "Страна.ua" и другие украинские СМИ сообщили о митингах в Кривом Роге, Одессе, Харькове и Черновцах.

Люди скандируют "Позор" и "Сырский - черт". Как сообщают украинские СМИ, митингующие выражают недовольство процессом принятия решений на Украине.