Киев рассматривает ликвидацию Федорова, сообщили российские силовики

Как в среду писала "Украинская правда", Владимир Зеленский встрече с фракцией "Слуга народа" заявил о системном и нерешаемом конфликте Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским и армией. Он также отметил, что уволить следовало бы обоих, но сейчас он этого сделать не может.