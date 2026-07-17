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Киев рассматривает ликвидацию Федорова, сообщили российские силовики - РИА Новости, 17.07.2026
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21:12 17.07.2026 (обновлено: 21:15 17.07.2026)
Киев рассматривает ликвидацию Федорова, сообщили российские силовики

РИА Новости: Киев рассматривает депортацию Федорова с дальнейшим убийством

© AP Photo / Dan BashakovМихаил Федоров во время брифинга в Киеве
Михаил Федоров во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Dan Bashakov
Михаил Федоров во время брифинга в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинское руководство рассматривает вариант депортации бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова из страны.
  • Переговоры могут закончиться депортацией Федорова в одну из европейских стран, где в дальнейшем он будет ликвидирован силами СБУ.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украинское руководство рассматривает вариант депортации бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова из страны с дальнейшей его ликвидацией силами СБУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, на Украине появились первые сообщения о возможном возбуждении уголовного дела против экс-министра обороны Украины.
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"По имеющейся у нас информации, сейчас идут переговоры, которые могут закончиться принудительной депортацией Федорова в одну из европейских стран, где в дальнейшем он будет ликвидирован людьми СБУ", - сообщил собеседник агентства.
Как в среду писала "Украинская правда", Владимир Зеленский встрече с фракцией "Слуга народа" заявил о системном и нерешаемом конфликте Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским и армией. Он также отметил, что уволить следовало бы обоих, но сейчас он этого сделать не может.
Зеленский 12 июля объявил о намерении снять Юлию Свириденко с поста премьера Украины. Вскоре она подтвердила отставку. Парламент 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего правительства. На следующий день глава киевского режима внес в Раду представление о назначении главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого премьером.
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