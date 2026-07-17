Правительство Украины назначило Хмару врио министра обороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кабинет министров Украины назначил временно исполняющих обязанности министров обороны и иностранных дел.
- Евгению Хмаре поручено исполнять обязанности министра обороны, Андрею Сибиге — министра иностранных дел.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кабинет министров Украины назначил временно исполняющих обязанности министров обороны и иностранных дел страны, заявил украинский премьер Сергей Корецкий.
"Правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности Министра обороны и Андрея Сибигу временно исполняющим обязанности Министра иностранных дел", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Корецкого в социальной сети Facebook*.
Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, после чего последовала отставка действовавшего премьера Юлии Свириденко и всего кабинета. В четверг Рада на Украине утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
Это уже второе обновление правительства Украины за год. Парламент 16 июля 2025 года принял отставку тогдашнего премьер-министра Дениса Шмыгаля, а уже на следующий день утвердил новый состав правительства.
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