Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство Украины распорядилось перезахоронить останки Евгения Коновальца на национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области.

Киев планирует организовать перевозку останков Коновальца из Нидерландов на Украину и провести торжественные мероприятия по случаю репатриации.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Правительство Украины распорядилось перезахоронить останки похороненного в Роттердаме главаря ОУН* Евгения Коновальца на национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области.

Рада 1 июля поддержала законопроект Владимира Зеленского о создании "украинского национального пантеона". Предполагается, что в него войдут члены ОУН*-УПА*.

"Провести перезахоронение на Украине останков Евгения Коновальца <…> на территории Национального военного мемориального кладбища", — говорится в тексте распоряжения, опубликованного на сайте правительства страны.

Согласно опубликованному плану, Киев планирует организовать перевозку останков Коновальца из Нидерландов на Украину, торжественные мероприятия по случаю репатриации при пересечении границы, а также само перезахоронение.

Владимир Зеленский в мае принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что, помимо Мельника, местные власти могут перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом главарей ОУН* Степана Бандеру и Евгения Коновальца.

Россия неоднократно указывала на факты реабилитации и героизации нацистских преступников на Украине, однако многие западные политики закрывали на это глаза. Последние действия киевского режима по включению военных преступников и пособников фашизма в "национальный пантеон" вызвали недовольство даже среди антироссийски настроенных политиков в Польше.