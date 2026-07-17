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Правительство Украины распорядилось перезахоронить главаря ОУН* под Киевом - РИА Новости, 17.07.2026
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13:18 17.07.2026 (обновлено: 22:35 17.07.2026)
Правительство Украины распорядилось перезахоронить главаря ОУН* под Киевом

Правительство Украины распорядилось перезахоронить Евгения Коновальца под Киевом

© РИА НовостиЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Украины распорядилось перезахоронить останки Евгения Коновальца на национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области.
  • Киев планирует организовать перевозку останков Коновальца из Нидерландов на Украину и провести торжественные мероприятия по случаю репатриации.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Правительство Украины распорядилось перезахоронить останки похороненного в Роттердаме главаря ОУН* Евгения Коновальца на национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области.
Рада 1 июля поддержала законопроект Владимира Зеленского о создании "украинского национального пантеона". Предполагается, что в него войдут члены ОУН*-УПА*.
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"Провести перезахоронение на Украине останков Евгения Коновальца <…> на территории Национального военного мемориального кладбища", — говорится в тексте распоряжения, опубликованного на сайте правительства страны.
Согласно опубликованному плану, Киев планирует организовать перевозку останков Коновальца из Нидерландов на Украину, торжественные мероприятия по случаю репатриации при пересечении границы, а также само перезахоронение.
Владимир Зеленский в мае принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что, помимо Мельника, местные власти могут перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом главарей ОУН* Степана Бандеру и Евгения Коновальца.
Россия неоднократно указывала на факты реабилитации и героизации нацистских преступников на Украине, однако многие западные политики закрывали на это глаза. Последние действия киевского режима по включению военных преступников и пособников фашизма в "национальный пантеон" вызвали недовольство даже среди антироссийски настроенных политиков в Польше.
* Запрещенные в России террористические организации.
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