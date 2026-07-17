ВСУ потеряли более 2350 военных в зоне действия "Центра" за неделю

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв на неделе более выгодные позиции, уничтожили свыше 2350 военнослужащих ВСУ, танк, 20 боевых бронированных машин, три орудия полевой артиллерии и 14 станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ.