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ВСУ потеряли более 2350 военных в зоне действия "Центра" за неделю - РИА Новости, 17.07.2026
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12:22 17.07.2026 (обновлено: 12:24 17.07.2026)
ВСУ потеряли более 2350 военных в зоне действия "Центра" за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли более 2350 военных и танк в зоне действия "Центра" за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ.
  • Потери ВСУ составили свыше 2350 военнослужащих, танк, 20 боевых бронированных машин, три орудия полевой артиллерии и 14 станций радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв на неделе более выгодные позиции, уничтожили свыше 2350 военнослужащих ВСУ, танк, 20 боевых бронированных машин, три орудия полевой артиллерии и 14 станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. В течение недели нанесено поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 2350 военнослужащих, танк, 20 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, три орудия полевой артиллерии и 14 станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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