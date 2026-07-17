ВСУ потеряли более 2350 военных в зоне действия "Центра" за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ.
- Потери ВСУ составили свыше 2350 военнослужащих, танк, 20 боевых бронированных машин, три орудия полевой артиллерии и 14 станций радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв на неделе более выгодные позиции, уничтожили свыше 2350 военнослужащих ВСУ, танк, 20 боевых бронированных машин, три орудия полевой артиллерии и 14 станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. В течение недели нанесено поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 2350 военнослужащих, танк, 20 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, три орудия полевой артиллерии и 14 станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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