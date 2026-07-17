СМИ забили тревогу из-за случившегося в Киеве

В феврале 2024 года Александр Сырский стал главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал Сухопутными войсками ВСУ. Украинские и западные СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что высокопоставленный военный может представлять угрозу для главы киевского режима, если решит начать политическую карьеру.