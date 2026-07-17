СМИ забили тревогу из-за случившегося в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Политический кризис на Украине из-за отставки правительства стал самым серьезным с 2024 года, пишет New York Times.
- В статье отмечается, что увольнение министра обороны Михаила Федорова раскололо Украину, так как возник конфликт между "технократами" и "генералами".
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Политический кризис на Украине из-за отставки правительства стал самым серьезным с 2024 года, пишет New York Times.
"Теперь страна внезапно оказалась втянута в политический кризис, который представляет собой самый серьезный разрыв в руководстве с тех пор, как в 2024 году Зеленский уволил предыдущего командующего генерала Валерия Залужного, у которого возник конфликт с президентом по поводу мобилизационной политики", — говорится в публикации.
"Теперь страна внезапно оказалась втянута в политический кризис, который представляет собой самый серьезный разрыв в руководстве с тех пор, как в 2024 году Зеленский уволил предыдущего командующего генерала Валерия Залужного, у которого возник конфликт с президентом по поводу мобилизационной политики", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что увольнение министра обороны Михаила Федорова раскололо Украину, так как, по сути, возник конфликт между "технократами" и "генералами".
Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру.
В среду Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. Однако, по данным депутата Рады Марии Мезенцевой, тот не захотел менять работу.
Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру.
В среду Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. Однако, по данным депутата Рады Марии Мезенцевой, тот не захотел менять работу.
В феврале 2024 года Александр Сырский стал главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал Сухопутными войсками ВСУ. Украинские и западные СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что высокопоставленный военный может представлять угрозу для главы киевского режима, если решит начать политическую карьеру.