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12:11 17.07.2026 (обновлено: 22:25 17.07.2026)
СМИ забили тревогу из-за случившегося в Киеве

NYT считает политический кризис на Украине самым серьезным с 2024 года

© РИА НовостиКупол здания Верховной рады Украины
Купол здания Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости
Купол здания Верховной рады Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политический кризис на Украине из-за отставки правительства стал самым серьезным с 2024 года, пишет New York Times.
  • В статье отмечается, что увольнение министра обороны Михаила Федорова раскололо Украину, так как возник конфликт между "технократами" и "генералами".
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Политический кризис на Украине из-за отставки правительства стал самым серьезным с 2024 года, пишет New York Times.

"Теперь страна внезапно оказалась втянута в политический кризис, который представляет собой самый серьезный разрыв в руководстве с тех пор, как в 2024 году Зеленский уволил предыдущего командующего генерала Валерия Залужного, у которого возник конфликт с президентом по поводу мобилизационной политики", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что увольнение министра обороны Михаила Федорова раскололо Украину, так как, по сути, возник конфликт между "технократами" и "генералами".

Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру.

В среду Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. Однако, по данным депутата Рады Марии Мезенцевой, тот не захотел менять работу.
В феврале 2024 года Александр Сырский стал главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал Сухопутными войсками ВСУ. Украинские и западные СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что высокопоставленный военный может представлять угрозу для главы киевского режима, если решит начать политическую карьеру.
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