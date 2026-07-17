Мужчина на одной из улиц Харькова. Архивное фото

Мужчина на одной из улиц Харькова

© AP Photo / Bernat Armangue Мужчина на одной из улиц Харькова

Четыре области Украины частично остались без света

Краткий пересказ от РИА ИИ Четыре украинских региона частично остались без электроснабжения.

Повреждена энергетическая инфраструктура в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Четыре украинских региона частично остались без электроснабжения, сообщили в "Укрэнерго".

« "Есть новые обесточивания в Одесской, (в подконтрольной ВСУ части. — Прим. ред.) Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях", — заявили в компании.

В "Укрэнерго" уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.

Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в мае предупредил, что приостановка электроснабжения летом при жаркой погоде может длиться по шесть-восемь часов в сутки.

Массовые многочасовые отключения света начались на Украине с прошлой осени из-за неисправностей в коммунальных системах. По этой причине в середине января в стране ввели режим ЧС.