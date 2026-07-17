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Четыре области Украины частично остались без света - РИА Новости, 17.07.2026
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10:35 17.07.2026 (обновлено: 19:57 17.07.2026)
Четыре области Украины частично остались без света

Четыре области Украины остались без света из-за повреждения инфраструктуры

© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на одной из улиц Харькова
Мужчина на одной из улиц Харькова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина на одной из улиц Харькова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четыре украинских региона частично остались без электроснабжения.
  • Повреждена энергетическая инфраструктура в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Четыре украинских региона частично остались без электроснабжения, сообщили в "Укрэнерго".
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"Есть новые обесточивания в Одесской, (в подконтрольной ВСУ части. — Прим. ред.) Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях", — заявили в компании.

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