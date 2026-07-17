Четыре области Украины частично остались без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Четыре украинских региона частично остались без электроснабжения.
- Повреждена энергетическая инфраструктура в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Четыре украинских региона частично остались без электроснабжения, сообщили в "Укрэнерго".
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"Есть новые обесточивания в Одесской, (в подконтрольной ВСУ части. — Прим. ред.) Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях", — заявили в компании.
В "Укрэнерго" уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в мае предупредил, что приостановка электроснабжения летом при жаркой погоде может длиться по шесть-восемь часов в сутки.
Массовые многочасовые отключения света начались на Украине с прошлой осени из-за неисправностей в коммунальных системах. По этой причине в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть.