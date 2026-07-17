Медведчук объяснил смену правительства на Украине

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Смена кабмина на Украине ничего не поменяет ни в судьбе ее граждан, ни в управлении страной, Владимир Зеленский продолжает тасовать колоду коррупционеров, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

По его словам, новый премьер Корецкий ставится Зеленским "смотрящим за коррупционными потоками", которые льются в карманы его окружения. Жителям Украины ничего хорошего ждать не стоит. Он также отметил, что реальная политическая борьба идет вовсе не между экс-министром обороны Михаилом Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским, а между Федоровым и Зеленским за общее руководство страной.