Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Украине утвердили 16 новых министров, оставив незанятыми кресла глав МИД и минобороны.
- Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.
- Виктор Медведчук считает, что смена кабмина на Украине ничего не поменяет ни в судьбе граждан, ни в управлении страной.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Смена кабмина на Украине ничего не поменяет ни в судьбе ее граждан, ни в управлении страной, Владимир Зеленский продолжает тасовать колоду коррупционеров, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Зеленский продолжает тасовать колоду коррупционеров. Замена правительства стала новостью номер один в Украине. При этом всем понятно, что перетасовка руководства ничего не в состоянии изменить ни в управлении страной, ни в судьбе украинского народа", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его словам, новый премьер Корецкий ставится Зеленским "смотрящим за коррупционными потоками", которые льются в карманы его окружения. Жителям Украины ничего хорошего ждать не стоит. Он также отметил, что реальная политическая борьба идет вовсе не между экс-министром обороны Михаилом Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским, а между Федоровым и Зеленским за общее руководство страной.