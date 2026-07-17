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Медведчук объяснил смену правительства на Украине - РИА Новости, 17.07.2026
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10:15 17.07.2026 (обновлено: 10:16 17.07.2026)
Медведчук объяснил смену правительства на Украине

Медведчук: смена кабмина на Украине ничего не поменяет в управлении страной

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине утвердили 16 новых министров, оставив незанятыми кресла глав МИД и минобороны.
  • Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.
  • Виктор Медведчук считает, что смена кабмина на Украине ничего не поменяет ни в судьбе граждан, ни в управлении страной.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Смена кабмина на Украине ничего не поменяет ни в судьбе ее граждан, ни в управлении страной, Владимир Зеленский продолжает тасовать колоду коррупционеров, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
В четверг Рада на Украине утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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"Зеленский продолжает тасовать колоду коррупционеров. Замена правительства стала новостью номер один в Украине. При этом всем понятно, что перетасовка руководства ничего не в состоянии изменить ни в управлении страной, ни в судьбе украинского народа", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его словам, новый премьер Корецкий ставится Зеленским "смотрящим за коррупционными потоками", которые льются в карманы его окружения. Жителям Украины ничего хорошего ждать не стоит. Он также отметил, что реальная политическая борьба идет вовсе не между экс-министром обороны Михаилом Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским, а между Федоровым и Зеленским за общее руководство страной.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукСергей КорецкийНафтогаз УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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