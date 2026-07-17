В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины.
- Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве и Киевской области, а также в других указанных регионах страны.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена 11 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн карты, на данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черниговской областях и в некоторых районах Николаевской.