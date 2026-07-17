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В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.07.2026
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08:44 17.07.2026
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

В 11 областях Украины, в том числе в Киевской, объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины.
  • Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве и Киевской области, а также в других указанных регионах страны.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена 11 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн карты, на данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черниговской областях и в некоторых районах Николаевской.
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