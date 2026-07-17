Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские войска применяют успешную тактику борьбы с ВСУ, используя дроны и планирующие бомбы.
- Западные страны, по словам Джонсона, не могут поставить Киеву многие из необходимых ему вооружений из-за отсутствия цепочек поставок и редкоземельных материалов.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российских войска применяют успешную тактику борьбы с ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Россия расширяет удары по ключевым направлениям. <…> Они используют дроны и планирующие бомбы, чтобы разрушать территорию перед собой и тем самым сократить число солдат, которым пришлось бы вступать в ближний бой или прямую перестрелку. <…> Россия бьет <...> планирующими трехтонными бомбами <...> по зданиям, которые украинцы используют как оборонительные позиции. Это их просто уничтожает", — отметил он.
Вместе с тем западные страны, по словам Джонсона, оказались неспособными поставить Киеву многие из необходимых ему вооружений.
"США просто не могут дать Зеленскому больше комплексов Patriot. Они могут пообещать, что позволим вам их производить самостоятельно. Но из чего? Для сборки нужны редкоземельные материалы, а их ни у кого нет. Китай не продает их на Запад. В итоге Запад попал в ловушку: нужно выпускать больше определенных видов вооружений, а цепочки поставок для этого нет", — уточнил эксперт.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение украинским формированиям. ВСУ потеряли более 1450 военнослужащих.