Лимиты на выдачу тел украинских военных ввели в Чернигове

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В моргах Чернигова и Черниговской области установили суточные лимиты на выдачу тел украинских военнослужащих.
- В сутки родным положено отдавать останки не более пяти военнослужащих ВСУ, чтобы избежать роста упаднических настроений среди местных жителей.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Суточные лимиты на выдачу тел украинских военнослужащих организовали в моргах Чернигова и Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, в моргах Чернигова и области находятся сотни тел украинских военных.
"Работники медицинских учреждений сообщают о лимитах ежедневных захоронений: в сутки родным положено отдавать останки не более пяти военнослужащих ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что это связано с риском роста упаднических настроений среди местных жителей.
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