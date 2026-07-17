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Лимиты на выдачу тел украинских военных ввели в Чернигове - РИА Новости, 17.07.2026
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07:09 17.07.2026
Лимиты на выдачу тел украинских военных ввели в Чернигове

В моргах Чернигова и Черниговской области ввели лимиты на выдачу тел военных ВСУ

© РИА Новости . RT/Ruptly | Перейти в медиабанкОбмен телами военных между Россией и Украиной
Обмен телами военных между Россией и Украиной - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости . RT/Ruptly
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Обмен телами военных между Россией и Украиной. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В моргах Чернигова и Черниговской области установили суточные лимиты на выдачу тел украинских военнослужащих.
  • В сутки родным положено отдавать останки не более пяти военнослужащих ВСУ, чтобы избежать роста упаднических настроений среди местных жителей.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Суточные лимиты на выдачу тел украинских военнослужащих организовали в моргах Чернигова и Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, в моргах Чернигова и области находятся сотни тел украинских военных.
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"Работники медицинских учреждений сообщают о лимитах ежедневных захоронений: в сутки родным положено отдавать останки не более пяти военнослужащих ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что это связано с риском роста упаднических настроений среди местных жителей.
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