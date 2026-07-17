"Выйдет из конфликта ". В США раскрыли, что в скором времени ждет Украину

"Украинцам следовало заключить с русскими мирное соглашение и принять тот факт, что они должны быть нейтральным государством, а затем сделать все, чтобы улучшить отношения с Россией. Таким образом они минимизировали бы свои потери. Но конфликт развивается в другом направлении", — добавил Миршаймер.