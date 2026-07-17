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"Выйдет из конфликта ". В США раскрыли, что в скором времени ждет Украину - РИА Новости, 17.07.2026
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06:30 17.07.2026 (обновлено: 06:39 17.07.2026)
"Выйдет из конфликта ". В США раскрыли, что в скором времени ждет Украину

Профессор Миршаймер: ВСУ оказались в безвыходной ситуации

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что на поле боя русские побеждают, а украинская армия находится в отчаянном положении.
  • По мнению Миршаймера, Украина упустила шанс на заключение мира на наилучших в создавшейся ситуации условиях.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. ВСУ терпят поражение, но киевский режим не стремится сократить ущерб для страны, заключив мир с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Если вы посмотрите на то, что происходит на поле боя — а я думаю, это имеет главное значение, — то увидите, что русские побеждают. Они отбрасывают украинцев. Украинская армия находится в отчаянном положении. <…> В итоге Украина может выйти из конфликта как недееспособное государство-обрубок", — отметил он.
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При этом профессор подчеркнул, что Киев упустил шанс на заключение мира на наилучших в создавшейся ситуации условиях.
"Украинцам следовало заключить с русскими мирное соглашение и принять тот факт, что они должны быть нейтральным государством, а затем сделать все, чтобы улучшить отношения с Россией. Таким образом они минимизировали бы свои потери. Но конфликт развивается в другом направлении", — добавил Миршаймер.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение украинским формированиям. ВСУ потеряли более 1450 военнослужащих.
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