Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе прогремел взрыв.
- В области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Одессе прогремел взрыв, сообщает телеканал "Общественное".
Информация о звуках детонации также поступала из Николаева и Сум.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области действует воздушная тревога.
Российские военные при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие системы ПВО и ПРО противника, и могут уничтожить любую цель на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18