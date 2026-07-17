Краткий пересказ от РИА ИИ
- Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что у Москвы всегда есть ответ на любое действие Киева.
- Риттер подчеркнул, что промышленный потенциал Украины постоянно сокращается, и Украина проигрывает по всем направлениям.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. У Москвы всегда есть ответ на любое действие Киева, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
При этом эксперт подчеркнул, что промышленный потенциал Украины постоянно сокращается.
"Тем временем украинские заводы <…> исчезают. <…> Все украинские заводы исчезают, <…> потому что русские побеждают в этом конфликте. <…> Сейчас украинцы не могут сделать ничего, что могло бы дать им преимущество хоть в чем-то. Они проигрывают по всем направлениям. Проигрывают на поле боя. Русские наступают, уничтожая украинцев", — пояснил Риттер.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение украинским формированиям. ВСУ потеряли более 1450 военнослужащих.