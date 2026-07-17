"По всем направлениям". Американский разведчик раскрыл, что произошло с ВСУ

"Тем временем украинские заводы <…> исчезают. <…> Все украинские заводы исчезают, <…> потому что русские побеждают в этом конфликте. <…> Сейчас украинцы не могут сделать ничего, что могло бы дать им преимущество хоть в чем-то. Они проигрывают по всем направлениям. Проигрывают на поле боя. Русские наступают, уничтожая украинцев", — пояснил Риттер.