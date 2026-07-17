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"По всем направлениям". Американский разведчик раскрыл, что произошло с ВСУ - РИА Новости, 17.07.2026
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04:58 17.07.2026
"По всем направлениям". Американский разведчик раскрыл, что произошло с ВСУ

Аналитик Риттер: для каждой созданной Украиной проблемы у России есть решение

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что у Москвы всегда есть ответ на любое действие Киева.
  • Риттер подчеркнул, что промышленный потенциал Украины постоянно сокращается, и Украина проигрывает по всем направлениям.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. У Москвы всегда есть ответ на любое действие Киева, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Ситуация очень стабильная и складывается в пользу России. <…> На Западе об этом не говорят, но для каждой созданной Украиной проблемы уже есть российское решение. И это решение только усиливает преимущество России", — отметил он.
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При этом эксперт подчеркнул, что промышленный потенциал Украины постоянно сокращается.
"Тем временем украинские заводы <…> исчезают. <…> Все украинские заводы исчезают, <…> потому что русские побеждают в этом конфликте. <…> Сейчас украинцы не могут сделать ничего, что могло бы дать им преимущество хоть в чем-то. Они проигрывают по всем направлениям. Проигрывают на поле боя. Русские наступают, уничтожая украинцев", — пояснил Риттер.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение украинским формированиям. ВСУ потеряли более 1450 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСШАСкотт Риттер
 
 
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