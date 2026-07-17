"Больше бомб". На Западе пришли в ужас от случившегося на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Россия обладает всеми преимуществами, необходимыми для победы в конфликте.

Дэвис отметил, что на Украине усугубляется проблема с нехваткой личного состава и привел пример беспорядков во Львове, где люди сопротивлялись мобилизации.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия превосходит Украину во всем, что необходимо для победы, а ВСУ теряют живую силу, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире Россия превосходит Украину во всем, что необходимо для победы, а ВСУ теряют живую силу, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала

"Россия по-прежнему обладает всеми преимуществами, необходимыми для победы в конфликте. <…> У них больше людей, боеприпасов, промышленного потенциала. У них больше дронов, бомб и истребителей. Просто всего больше. Особенно людей. У них на миллионы больше, чем у Украины . И ничего из этого не изменилось", — отметил он.

По словам Дэвиса , на Украине, в отличие от России, усугубляется проблема с нехваткой личного состава.

"А украинская сторона продолжает терять людей. Около недели назад во Львове были беспорядки. Люди начали сопротивляться мобилизации и даже стали избивать тех, кто пытался затащить мужчин в армию", — добавил эксперт.

На прошлой неделе украинское издание "Страна.ua" сообщило, что во Львове произошла масштабная стычка между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации. В ней участвовали более 200 человек. Позднее издание уточнило, что зачинщиком конфликта оказался представитель ТЦК и по совместительству тренер по единоборствам Роман Удут, который вместе с "коллегами" ударил мужчину. Затем стало известно, что участников протеста заставили публично извиняться и кричать "Слава ТЦК".

ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию украинцев, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.