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"Больше бомб". На Западе пришли в ужас от случившегося на Украине - РИА Новости, 17.07.2026
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03:19 17.07.2026 (обновлено: 04:56 17.07.2026)
"Больше бомб". На Западе пришли в ужас от случившегося на Украине

Аналитик Дэвис: Россия имеет все преимущества, необходимые для победы

© REUTERS / Gleb GaranichДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Дым над Киевом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Россия обладает всеми преимуществами, необходимыми для победы в конфликте.
  • Дэвис отметил, что на Украине усугубляется проблема с нехваткой личного состава и привел пример беспорядков во Львове, где люди сопротивлялись мобилизации.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия превосходит Украину во всем, что необходимо для победы, а ВСУ теряют живую силу, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Россия по-прежнему обладает всеми преимуществами, необходимыми для победы в конфликте. <…> У них больше людей, боеприпасов, промышленного потенциала. У них больше дронов, бомб и истребителей. Просто всего больше. Особенно людей. У них на миллионы больше, чем у Украины. И ничего из этого не изменилось", — отметил он.
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По словам Дэвиса, на Украине, в отличие от России, усугубляется проблема с нехваткой личного состава.
"А украинская сторона продолжает терять людей. Около недели назад во Львове были беспорядки. Люди начали сопротивляться мобилизации и даже стали избивать тех, кто пытался затащить мужчин в армию", — добавил эксперт.
На прошлой неделе украинское издание "Страна.ua" сообщило, что во Львове произошла масштабная стычка между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации. В ней участвовали более 200 человек. Позднее издание уточнило, что зачинщиком конфликта оказался представитель ТЦК и по совместительству тренер по единоборствам Роман Удут, который вместе с "коллегами" ударил мужчину. Затем стало известно, что участников протеста заставили публично извиняться и кричать "Слава ТЦК".
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию украинцев, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом люди призывного возраста всеми силами уклоняются от мобилизации: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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