Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремели взрывы.
- В части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Взрывы были слышны в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18