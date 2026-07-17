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Запад понимает опасность размещения военных на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 17.07.2026
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02:32 17.07.2026
Запад понимает опасность размещения военных на Украине, заявила Захарова

Захарова: Запад понимает, что их военные на Украине станут целью ВС России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что западные страны понимают: их военные на Украине станут целью для ВС РФ.
  • Мария Захарова отметила, что размещение на Украине войск «коалиции желающих» неприемлемо, и Россия будет рассматривать их как законные военные цели.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Западные страны понимают, что контингент их военных на Украине станет целью для военнослужащих ВС РФ, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На брифинге для СМИ в среду она отметила, что размещение на Украине войск "коалиции желающих" неприемлемо, и Россия будет рассматривать их как законные военные цели.
"Думаю, что они это прекрасно понимают", - сказала дипломат в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о понимании Западом этой перспективы.
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