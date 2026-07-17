Запад понимает опасность размещения военных на Украине, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что западные страны понимают: их военные на Украине станут целью для ВС РФ.
- Мария Захарова отметила, что размещение на Украине войск «коалиции желающих» неприемлемо, и Россия будет рассматривать их как законные военные цели.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Западные страны понимают, что контингент их военных на Украине станет целью для военнослужащих ВС РФ, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Думаю, что они это прекрасно понимают", - сказала дипломат в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о понимании Западом этой перспективы.