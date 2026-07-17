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"Это работает". В США забили тревогу из-за действий России в зоне СВО - РИА Новости, 17.07.2026
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02:15 17.07.2026 (обновлено: 04:55 17.07.2026)
"Это работает". В США забили тревогу из-за действий России в зоне СВО

Аналитик Макгрегор: Украина обречена на поражение

© Фото : соцсетиПожар в порту Ильичевск в Одесской области
Пожар в порту Ильичевск в Одесской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : соцсети
Пожар в порту Ильичевск в Одесской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина не сможет выдержать натиск российских войск.
  • Российские войска действуют системно и методично, успешно нанося удары по военной береговой инфраструктуре Украины, в том числе по украинским портам.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украина не сможет выдержать натиск российских войск, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Украина обречена на разрушение. <…> И русские понимают, что у их противников нет шансов", — отметил он.
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При этом Макгрегор подчеркнул, что российские войска действуют системно и постепенно добиваются желаемых результатов. Отдельно аналитик указал на их успешные удары по украинским портам.
"Они все делают очень обдуманно, очень методично, и это работает. В итоге они все больше и больше уничтожают военную береговую инфраструктуру Украины", — добавил эксперт.
На этой неделе Минобороны отчиталось о поражении целей в украинских портах. В частности, бойцы атаковали цеха по сборке дронов и несколько сухогрузов, осуществлявших поставки для ВСУ.
Российские военные при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие системы ПВО и ПРО противника, и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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