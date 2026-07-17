"Это работает". В США забили тревогу из-за действий России в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина не сможет выдержать натиск российских войск.

Российские войска действуют системно и методично, успешно нанося удары по военной береговой инфраструктуре Украины, в том числе по украинским портам.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украина не сможет выдержать натиск российских войск, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Украина не сможет выдержать натиск российских войск, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала

"Украина обречена на разрушение. <…> И русские понимают, что у их противников нет шансов", — отметил он.

При этом Макгрегор подчеркнул, что российские войска действуют системно и постепенно добиваются желаемых результатов. Отдельно аналитик указал на их успешные удары по украинским портам.

"Они все делают очень обдуманно, очень методично, и это работает. В итоге они все больше и больше уничтожают военную береговую инфраструктуру Украины", — добавил эксперт.

На этой неделе Минобороны отчиталось о поражении целей в украинских портах. В частности, бойцы атаковали цеха по сборке дронов и несколько сухогрузов, осуществлявших поставки для ВСУ