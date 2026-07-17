Залужный может выиграть выборы у Зеленского, заявил Азаров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что Валерий Залужный может стать реальным конкурентом Владимиру Зеленскому и выиграть у него выборы.
- Издание «Украинская правда» сообщало, что Залужный якобы намерен баллотироваться на пост главы Украины и обсуждал это с Зеленским.
- Азаров подчеркнул, что рейтинг Зеленского «рисуют» и что у президента низкая популярность по опросам независимых социологических служб.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный может стать реальным конкурентом Владимиру Зеленскому и выиграть у него выборы, заявил РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники 1 июля сообщало, что Залужный якобы намерен баллотироваться на пост главы Украины, о чем сказал Зеленскому. После этого Залужного вызвали в Киев, где у него, по информации издания, состоялась встреча с Зеленским, который поинтересовался будет, ли тот баллотироваться, если выборы состоятся осенью.
"Что такое Залужный? Залужный - это реальный конкурент Зеленского. Он может реально выиграть выборы у Зеленского", - сказал Азаров.
Собеседник подчеркнул, что рейтинг Зеленского в 60% часто "рисуют", на самом же деле по опросам независимых социологических служб, которые регулярно проводятся американцами, популярность того крайне низкая.
"Так что рейтинга никакого нет, и любой более-менее практический человек, который не засветился в коррупционных скандалах, может выиграть (выборы - ред.). Если не будет зверских фальсификаций, он (Залужный - ред.) 100% выиграет", - заключил Азаров.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
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