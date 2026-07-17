Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что Валерий Залужный может стать реальным конкурентом Владимиру Зеленскому и выиграть у него выборы.

Издание «Украинская правда» сообщало, что Залужный якобы намерен баллотироваться на пост главы Украины и обсуждал это с Зеленским.

Азаров подчеркнул, что рейтинг Зеленского «рисуют» и что у президента низкая популярность по опросам независимых социологических служб.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный может стать реальным конкурентом Владимиру Зеленскому и выиграть у него выборы, заявил РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники 1 июля сообщало, что Залужный якобы намерен баллотироваться на пост главы Украины , о чем сказал Зеленскому. После этого Залужного вызвали в Киев, где у него, по информации издания, состоялась встреча с Зеленским, который поинтересовался будет, ли тот баллотироваться, если выборы состоятся осенью.

"Что такое Залужный? Залужный - это реальный конкурент Зеленского. Он может реально выиграть выборы у Зеленского", - сказал Азаров.

Собеседник подчеркнул, что рейтинг Зеленского в 60% часто "рисуют", на самом же деле по опросам независимых социологических служб, которые регулярно проводятся американцами, популярность того крайне низкая.

"Так что рейтинга никакого нет, и любой более-менее практический человек, который не засветился в коррупционных скандалах, может выиграть (выборы - ред.). Если не будет зверских фальсификаций, он (Залужный - ред.) 100% выиграет", - заключил Азаров.