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Пленный рассказал, как ВСУ прятали французские истребители - РИА Новости, 17.07.2026
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Пленный рассказал, как ВСУ прятали французские истребители

ВСУ прятали французские Mirage в бетонных ангарах на аэродроме в Луцке

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкФранцузский истребитель "Мираж-200"
Французский истребитель Мираж-200 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Французский истребитель "Мираж-200". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французские истребители Mirage, базировавшиеся в украинском Луцке, выполняли только учебные полеты.
  • Истребители Mirage хранились в укрепленных бетонных ангарах с массивными металлическими воротами, которые сверху были засыпаны землей.
ДОНЕЦК, 17 июл — РИА Новости. Французские истребители Mirage, базировавшиеся в украинском Луцке, выполняли только учебные полеты, а прятали их в укрепленных бетонных ангарах, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Украины Руслан Мищенчук.
По его словам, он был мобилизован 3 марта 2025 года в городе Киверцы Волынской области. После мобилизации его направили для охраны аэродрома в Луцке, где он прослужил более месяца.
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"Mirage были, я не знаю, куда они вылетали, просто они долго не летали — может час где-то... После тренировочных полетов заезжали в ангары", — сказал пленный.
Он добавил, что французские самолеты находились в укрепленных бетонных ангарах с массивными металлическими воротами, которые сверху были засыпаны землей.
В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. В феврале 2025 года тогдашний глава минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину, при этом точное число передаваемых самолетов не называлось.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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