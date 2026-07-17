Краткий пересказ от РИА ИИ Французские истребители Mirage, базировавшиеся в украинском Луцке, выполняли только учебные полеты.

Истребители Mirage хранились в укрепленных бетонных ангарах с массивными металлическими воротами, которые сверху были засыпаны землей.

ДОНЕЦК, 17 июл — РИА Новости. Французские истребители Mirage, базировавшиеся в украинском Луцке, выполняли только учебные полеты, а прятали их в укрепленных бетонных ангарах, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Украины Руслан Мищенчук.

По его словам, он был мобилизован 3 марта 2025 года в городе Киверцы Волынской области . После мобилизации его направили для охраны аэродрома в Луцке, где он прослужил более месяца.

"Mirage были, я не знаю, куда они вылетали, просто они долго не летали — может час где-то... После тренировочных полетов заезжали в ангары", — сказал пленный.

Он добавил, что французские самолеты находились в укрепленных бетонных ангарах с массивными металлическими воротами, которые сверху были засыпаны землей.

В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. В феврале 2025 года тогдашний глава минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину, при этом точное число передаваемых самолетов не называлось.