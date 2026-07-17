В Уганде в ДТП погибли 20 детей и один взрослый

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Школьный автобус попал в ДТП в Уганде, погибли 20 детей и один взрослый, сообщает полиция.

Отмечается, что несколько детей и трое взрослых, пострадавших в результате аварии, были доставлены в больницу.

Полиция сообщила, что автобус вез детей на экскурсию к водопадам Сипи на востоке страны. По предварительным данным следствия, на обратном пути водитель потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги, врезалось в валун на обочине и перевернулось.