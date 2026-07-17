В Уганде в ДТП погибли 20 детей и один взрослый

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Уганде школьный автобус попал в ДТП.
- Погибли 20 детей и один взрослый.
- Автобус вез детей на экскурсию, а авария произошла из-за того, что водитель потерял управление.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Школьный автобус попал в ДТП в Уганде, погибли 20 детей и один взрослый, сообщает полиция.
"Мы хотим подтвердить, что после смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вчера вечером в деревне Чеквати,... на данный момент подтверждена гибель 21 человека, в том числе 20 школьников и одного взрослого", - заявил представитель угандийской полиции Майкл Кананура, его слова приводятся в сообщении ведомства в соцсети X.
Отмечается, что несколько детей и трое взрослых, пострадавших в результате аварии, были доставлены в больницу.
Полиция сообщила, что автобус вез детей на экскурсию к водопадам Сипи на востоке страны. По предварительным данным следствия, на обратном пути водитель потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги, врезалось в валун на обочине и перевернулось.
Полиция продолжает расследование обстоятельств ДТП.
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