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Тюменская область благоустроит по нацпроекту шесть пространств - РИА Новости, 17.07.2026
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
19:44 17.07.2026
Тюменская область благоустроит по нацпроекту шесть пространств

В Тюменской области благоустроят шесть пространств благодаря нацпроекту

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПешеходный мост через реку Туру в Тюмени
Пешеходный мост через реку Туру в Тюмени - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пешеходный мост через реку Туру в Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 17 июл – РИА Новости. Благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Тюменской области благоустроят шесть общественных пространств, три из них дополнительно за счет экономии на торгах по трем основным объектам, сообщил губернатор Александр Моор.
"Благоустроим три дополнительных пространства по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Средства на них сэкономили при проведении торгов по трем другим объектам проекта текущего года. Таким образом, благодаря нацпроекту в регионе преобразятся шесть общественных пространств", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс".
В Тюмени в этом году по нацпроекту благоустраивают площадь Борцов революции, в Тобольске реконструируют Менделеев-парк, в Ишиме на общественной территории по улице Карла Маркса возводят спортивные и детские площадки.
Дополнительно к основным проектам в Тюмени на Цветном бульваре поменяют скамейки и установят арт-объект "Световая лента". В Ишиме на улице Большой обновят дорожки и освещение, высадят деревья, установят скамейки и игровой комплекс, а на улице Рокоссовского у дома 22а отремонтируют проезды и площадки, установят систему водоотведения и организуют доступную среду для маломобильных групп населения.
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