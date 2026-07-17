Тюменская область благоустроит по нацпроекту шесть пространств

ТЮМЕНЬ, 17 июл – РИА Новости. Благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Тюменской области благоустроят шесть общественных пространств, три из них дополнительно за счет экономии на торгах по трем основным объектам, сообщил губернатор Александр Моор.

"Благоустроим три дополнительных пространства по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Средства на них сэкономили при проведении торгов по трем другим объектам проекта текущего года. Таким образом, благодаря нацпроекту в регионе преобразятся шесть общественных пространств", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс".

В Тюмени в этом году по нацпроекту благоустраивают площадь Борцов революции, в Тобольске реконструируют Менделеев-парк, в Ишиме на общественной территории по улице Карла Маркса возводят спортивные и детские площадки.