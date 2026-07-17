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Новый завод под Тюменью поставил в магазины первую партию колбас - РИА Новости, 17.07.2026
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
19:41 17.07.2026
Новый завод под Тюменью поставил в магазины первую партию колбас

Новый завод под Тюменью поставил первую партию колбас в торговые сети региона

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкВитрина с колбасными изделиями в магазине
Витрина с колбасными изделиями в магазине - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Витрина с колбасными изделиями в магазине. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 17 июл – РИА Новости. На новой площадке "ПРОДО Тюменский бройлер" в Исетском округе стартовало производство мясной гастрономии, первая партия продукция уже поступила в торговые сети Тюменской области, сообщили в информационном центре правительства региона.
"Первая партия продукции, произведенной на новой площадке "ПРОДО Тюменский бройлер" (входит в Группу "ПРОДО") в селе Шорохово Исетского округа поступила в торговые сети. Выход на полную проектную мощность запланирован осенью этого года: в Шорохово ежемесячно будут производить от 350 тонн продукции категории "мясная гастрономия", - говорится в сообщении.
Новое подразделение позволит компании "ПРОДО Тюменский бройлер" на треть увеличить производство колбасных изделий, деликатесной группы, полуфабрикатов. Сейчас на заводе завершают наладку производственных линий и настройку оборудования для маркировки "Честный знак", активно набирают персонал из числа местных жителей - создано около 130 новых рабочих мест. Запуск площадки станет новым этапом развития мясоперерабатывающего кластера Тюменской области.
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