Новый завод под Тюменью поставил в магазины первую партию колбас

ТЮМЕНЬ, 17 июл – РИА Новости. На новой площадке "ПРОДО Тюменский бройлер" в Исетском округе стартовало производство мясной гастрономии, первая партия продукция уже поступила в торговые сети Тюменской области, сообщили в информационном центре правительства региона.

"Первая партия продукции, произведенной на новой площадке "ПРОДО Тюменский бройлер" (входит в Группу "ПРОДО") в селе Шорохово Исетского округа поступила в торговые сети. Выход на полную проектную мощность запланирован осенью этого года: в Шорохово ежемесячно будут производить от 350 тонн продукции категории "мясная гастрономия", - говорится в сообщении.