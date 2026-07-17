Японский эксперт рассказал, сколько тунца можно съесть без вреда здоровью

Краткий пересказ от РИА ИИ Мясо тунца, акул и глубоководных рыб содержит метилртуть, поэтому его употребление следует ограничить.

Рекомендуется есть блюда из мяса тунца, акул и глубоководных рыб не более двух раз в неделю, чтобы общее количество не превышало 100–200 граммов в неделю.

Потребление сайры, скумбрии, иваси ограничивать не нужно, так как в них низкое содержание метилртути.

ТОКИО, 17 июл – РИА Новости. Представитель Союза потребительских кооперативов Японии (JCCU) рассказал РИА Новости, какое оптимальное количество тунца можно съесть, чтобы не превысить нормы потребления метилртути.

Мясо различных видов тунца, так же как и мясо акул и глубоководных рыб, содержит метилртуть, из-за чего чрезмерное его употребление чревато превышением содержания этого вещества в организме.

"Рекомендуется ограничить блюда из мяса тунца, акул, глубоководных рыб до двух раз в неделю так, чтобы общее количество не превышало 100-200 граммов в неделю. Метилртуть легко накапливается в организме, но она выводится с течением времени через печень, а также выходит с мочой, поэтому важно, чтобы ее поступление не было чрезмерным и постоянным", - сказал представитель союза.

Необходимости ограничивать потребление сайры, скумбрии, иваси нет, так как в них содержание метилртути низкое.

"В любом случае в питании необходимо соблюдать баланс, избегая перекосов в сторону того или иного продукта", - отметили в Союзе потребительских кооперативов Японии

Япония является самым большим потребителем тунцового мяса в мире. На ее долю приходится от одной четвертой до одной пятой мирового потребления этого вида рыб. С этим связано то, что именно в Японии исследования влияния этого продукта на человека более продвинуты, чем где-либо в мире.