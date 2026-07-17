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Японский эксперт рассказал, сколько тунца можно съесть без вреда здоровью - РИА Новости, 17.07.2026
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02:23 17.07.2026
Японский эксперт рассказал, сколько тунца можно съесть без вреда здоровью

Представитель JCCU посоветовал есть не более 200 граммов тунца в неделю

© Depositphotos.com / Feather0510Тихоокеанский голубой тунец (Thunnus orientalis)
Тихоокеанский голубой тунец (Thunnus orientalis) - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Depositphotos.com / Feather0510
Тихоокеанский голубой тунец (Thunnus orientalis). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мясо тунца, акул и глубоководных рыб содержит метилртуть, поэтому его употребление следует ограничить.
  • Рекомендуется есть блюда из мяса тунца, акул и глубоководных рыб не более двух раз в неделю, чтобы общее количество не превышало 100–200 граммов в неделю.
  • Потребление сайры, скумбрии, иваси ограничивать не нужно, так как в них низкое содержание метилртути.
ТОКИО, 17 июл – РИА Новости. Представитель Союза потребительских кооперативов Японии (JCCU) рассказал РИА Новости, какое оптимальное количество тунца можно съесть, чтобы не превысить нормы потребления метилртути.
Мясо различных видов тунца, так же как и мясо акул и глубоководных рыб, содержит метилртуть, из-за чего чрезмерное его употребление чревато превышением содержания этого вещества в организме.
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"Рекомендуется ограничить блюда из мяса тунца, акул, глубоководных рыб до двух раз в неделю так, чтобы общее количество не превышало 100-200 граммов в неделю. Метилртуть легко накапливается в организме, но она выводится с течением времени через печень, а также выходит с мочой, поэтому важно, чтобы ее поступление не было чрезмерным и постоянным", - сказал представитель союза.
Необходимости ограничивать потребление сайры, скумбрии, иваси нет, так как в них содержание метилртути низкое.
"В любом случае в питании необходимо соблюдать баланс, избегая перекосов в сторону того или иного продукта", - отметили в Союзе потребительских кооперативов Японии.
Япония является самым большим потребителем тунцового мяса в мире. На ее долю приходится от одной четвертой до одной пятой мирового потребления этого вида рыб. С этим связано то, что именно в Японии исследования влияния этого продукта на человека более продвинуты, чем где-либо в мире.
Кроме того, именно в Японии произошел инцидент, последствия которого в медицине получили название японского города Минамата. В 1956 году выяснилось, что из-за сбросов местного завода ртути в залив Минамата она преобразовывалась морской фауной и микроорганизмами в метилртуть и послужила причиной тяжелейших отравлений среди местного населения. Оно вызвало поражения нервной системы, онемение и дрожь в конечностях, потерю слуха и нарушения речи и сознания. У беременных женщин оно привело к поражению плода – дети рождались с тяжелыми нарушениями и умственной отсталостью. Метилртуть через плаценту попадает к плоду, что и вызывает нарушения в развитии.
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