Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники военкомата похитили настоятеля Введенского храма УПЦ в селе Залавье в Ровненской области.

У священника были документы, подтверждающие необходимость ухода за больной матерью, но их не приняли во внимание.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сотрудники военкомата похитили настоятеля Введенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Залавье в Ровненской области на Украине, их не остановило даже наличие документов об уходе за больной матерью, сообщает украинский телеканал "Первый казацкий".

"Сотрудники ТЦК (военкомата – ред.) похитили настоятеля Введенского храма УПЦ села Залавье в Ровненской области - отца Павла Степанюка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Первого казацкого".

Сообщается, что священника задержали сотрудники районного военкомата. Похитителей не остановило наличие у священника документов, подтверждающих необходимость постоянного ухода за больной матерью.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.