В Ровненской области ТЦК похитили настоятеля Введенского храма УПЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники военкомата похитили настоятеля Введенского храма УПЦ в селе Залавье в Ровненской области.
- У священника были документы, подтверждающие необходимость ухода за больной матерью, но их не приняли во внимание.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сотрудники военкомата похитили настоятеля Введенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Залавье в Ровненской области на Украине, их не остановило даже наличие документов об уходе за больной матерью, сообщает украинский телеканал "Первый казацкий".
"Сотрудники ТЦК (военкомата – ред.) похитили настоятеля Введенского храма УПЦ села Залавье в Ровненской области - отца Павла Степанюка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Первого казацкого".
Сообщается, что священника задержали сотрудники районного военкомата. Похитителей не остановило наличие у священника документов, подтверждающих необходимость постоянного ухода за больной матерью.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.