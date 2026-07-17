Россия попросила Иран приостановить сертификацию цветов для экспорта

В ведомстве отметили, что в 2026 году объем поставок из Исламской Республики значительно превысил показатели аналогичного периода прошлого года. В документах страной происхождения был указан Иран. При этом по внешним характеристикам продукции и особенностям упаковки она идентична той, что поставлялась из Армении. Тогда как поставки цветов из Армении в Россию с 22 мая запрещены.