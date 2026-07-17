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Россия попросила Иран приостановить сертификацию цветов для экспорта - РИА Новости, 17.07.2026
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13:07 17.07.2026 (обновлено: 13:08 17.07.2026)
Россия попросила Иран приостановить сертификацию цветов для экспорта

Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для экспорта

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПродажа цветов
Продажа цветов - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию.
  • Объем поставок цветов из Ирана в 2026 году значительно превысил показатели аналогичного периода прошлого года, при этом продукция была похожа на запрещенные к поставкам цветы из Армении.
  • Россельхознадзор обратился с просьбой приостановить сертификацию цветов до проведения двусторонних переговоров и прояснения вопроса о фитосанитарном благополучии.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию, сообщили в российском ведомстве.
"Россельхознадзор обратился к Организации по защите растений Ирана с просьбой о приостановке сертификации цветов для экспорта в Россию", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в 2026 году объем поставок из Исламской Республики значительно превысил показатели аналогичного периода прошлого года. В документах страной происхождения был указан Иран. При этом по внешним характеристикам продукции и особенностям упаковки она идентична той, что поставлялась из Армении. Тогда как поставки цветов из Армении в Россию с 22 мая запрещены.
"Россельхознадзор ранее информировал Иран о действующих временных ограничениях в отношении армянской цветочной продукции", - отметили в ведомстве.
В связи с отсутствием ответа от иранской стороны в целях сохранения фитосанитарного благополучия территорий России и государств-членов ЕАЭС и соблюдения запретов и ограничений, введенных Россельхознадзором, служба обратилась с просьбой приостановить сертификацию цветов до проведения двусторонних переговоров и прояснения вопроса.
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